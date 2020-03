Trespass: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Italia 1

Questa sera, venerdì 13 marzo 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Trespass, film del 2011 per la regia di Joel Schumacher. La pellicola, un thriller, vede come protagonisti Nicolas Cage e Nicole Kidman.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Trespass film: trama

Una banda di ladri prende in ostaggio due ricchi coniugi all’interno della loro villa. Durante una notte di violenze e paura vengono anche a galla alcuni segreti inconfessabili dei due, che in apparenza sembrano una coppia perfetta.

Trespass film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Nicolas Cage – Kyle Miller

– Kyle Miller Nicole Kidman – Sarah Miller

– Sarah Miller Cam Gigandet – Jonah Collins

– Jonah Collins Ben Mendelsohn – Elias

– Elias Liana Liberato – Avery Miller

– Avery Miller Jordana Spiro – Petal

– Petal Dash Mihok – Ty

– Ty Nico Tortorella – Jake

– Jake Gracie Whitton – Avery da giovane

– Avery da giovane Terry Milam – Travis

– Travis Emily Meade – Kendra

– Kendra Brandon Belknap – Dylan

– Dylan Tina Parker – operatore per la sicurezza

– operatore per la sicurezza David Maldonado – Guardia

– Guardia Nilo Otero – Mr. Big

– Mr. Big Simona Williams – Mrs. Big

Trespass film: trailer

Ecco il trailer del film:

Trespass film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Trespass in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 13 marzo 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

