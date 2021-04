Transformers 4 – L’era dell’estinzione: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 29 aprile 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Transformers 4 – L’era dell’estinzione (Transformers: Age of Extinction), film di fantascienza del 2014 diretto da Michael Bay. Il film è il quarto capitolo della serie cinematografica dedicata ai Transformers, che segna un semi-reboot dopo la prima trilogia con un cast umano totalmente nuovo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’estinzione dei dinosauri, 65 milioni di anni fa, non fu causata dalla caduta di un grosso meteorite sulla Terra, come si è sempre creduto. Durante il Cretaceo i Transformer raggiunsero la Terra e vi fecero esplodere delle particolari bombe, che trasformarono gran parte degli esseri viventi in metallo e causarono l’estinzione di massa del Cretaceo-Paleocene. Sono trascorsi cinque anni dalla epocale “battaglia di Chicago”, che ha visto scontrarsi le due fazioni aliene Autobot e Decepticon. In seguito a tale evento, che ha provocato numerose vittime tra gli umani e ha distrutto gran parte della città, il mondo ha cambiato opinione sui Transformer, non più i benvenuti sulla Terra…

Transformers 4 – L’era dell’estinzione: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Transformers 4 – L’era dell’estinzione, ma qual è il cast completo? Ecco gli interpreti:

Mark Wahlberg: Cade Yeager

Nicola Peltz: Tessa Yeager

Jack Reynor: Shane Dyson

Stanley Tucci: Joshua Joyce

Kelsey Grammer: Harold Attinger

Sophia Myles: Darcy Tyril

T. J. Miller: Lucas Flannery

Titus Welliver: James Savoy

Li Bingbing: Su Yueming

Glenn Keogh : Arctic Site Foreperson

James Bachman: Gill Wembley

Streaming e tv

Dove vedere Transformers 4 – L’era dell’estinzione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 29 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.