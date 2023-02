Transcendence : trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 10 febbraio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Transcendence, film del 2014 diretto da Wally Pfister, al suo esordio alla regia, con protagonista Johnny Depp. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il dottor Will Caster, il più importante ricercatore nel campo dell’intelligenza artificiale che lavora per creare la singolarità tecnologica, una macchina che combini l’intelligenza collettiva di tutto quello che è conosciuto con l’intera gamma delle emozioni umane, viene avvelenato mortalmente da dei terroristi anti-tecnologici. Prima che egli muoia la moglie Evelyn ne carica la mente in un computer, in modo che Will possa in qualche modo rivivere, con la collaborazione del suo amico e collega Max Waters che, però, mostra da subito dei dubbi sul procedimento e sulla opportunità di collegarlo a Internet, eventualità che si concretizza quando il gruppo di terroristi, di cui fa parte una ragazza di nome Bree, individua il loro nascondiglio: nel tentativo di salvare Will, Evelyn lo connette alla rete permettendogli di comunicare e portare avanti le sue ricerche grazie alla connessione con ogni computer della Terra.

Evelyn, guidata da “La Macchina” (così viene indicata la coscienza cibernetica di Will), costruisce una base di ricerca a Brightwood, dove vengono eseguiti degli esperimenti sulla guarigione dei tessuti umani grazie ai nanorobot: in breve tempo molte persone affette da malattie o menomazioni vi si recano per essere guarite. A questo processo si abbina però anche l’upload, un meccanismo che fa sì che queste persone divengano degli “ibridi” da poter manipolare a proprio piacimento, rendendoli di fatto immortali in quanto Will è capace di rigenerare qualsiasi tessuto umano. La macchina è così pronta a inglobare l’intero pianeta con lo scopo di creare una razza umana più avanzata per incrementare le sue potenzialità di calcolo.

Transcendence: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Transcendence, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Johnny Depp: Will Caster

Rebecca Hall: Evelyn Caster

Paul Bettany: Max Waters

Morgan Freeman: Joseph Tagger

Cillian Murphy: Agente Buchanan

Kate Mara: Bree

Cole Hauser: Colonnello Stevens

Clifton Collins Jr.: Martin

Josh Stewart: Paul

Wallace Langham: Dottor Strauss

Lukas Haas: James Thomas

Fernando Funan Chien: Heng

Streaming e tv

Dove vedere Transcendence in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 10 febbraio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.