Tramite Amicizia: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 25 settembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Tramite Amicizia, film di genere commedia del 2023, diretto da Alessandro Siani, con Alessandro Siani e Max Tortora. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Lorenzo, a capo dell’agenzia Tramite Amicizia, un’agenzia molto speciale perché si occupa di noleggio di amici. Nel caso in cui una persona necessiti di un conforto, di compagnia, di fare shopping o di un semplice consiglio, Lorenzo si propone come il perfetto finto amico nel momento del bisogno. Quando però ad aver bisogno dei servizi della sua agenzia saranno dei suoi parenti, il suo compito si rivelerà più difficile del solito. Questi suoi famigliari sono dipendenti di una fabbrica di dolci e il proprietario, Alberto Dessè, che sta passando una profonda crisi personale, ha deciso di venderla. Alberto si sente solo e ha perso entusiasmo e fiducia nella vita e nei suo progetti, insomma ha proprio bisogno di un amico. Lorenzo deve riuscire a far star meglio Alberto, dissuaderlo dal mollare tutto e salvare centinaia di posti di lavoro, tra cui quello dei suoi parenti. Ad aiutarlo nella delicata impresa ci saranno anche sua cugina Filomena e la sua amica Maya.

Tramite Amicizia: il cast del film

Alessandro Siani: Lorenzo

Max Tortora: Alberto

Matilde Gioli: Maya

Paola Lavini

Miloud Mourad Benamara

Maria Di Biase

Filomena

Yari Gugliucci

Cecilia Dazzi

Germano Lanzoni

Streaming e tv

Dove vedere Tramite Amicizia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 25 settembre 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.