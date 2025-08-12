Tramite amicizia: tutto quello che c’è da sapere sul film
Tramite amicizia: trama, cast e streaming del film
Questa sera, martedì 12 agosto 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda Tramite amicizia, film del 2023 diretto ed interpretato da Alessandro Siani con Max Tortora e Matilde Gioli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Lorenzo (Alessandro Siani) è il proprietario di un’agenzia, “Tramite amicizia”, in cui si offre come amico a noleggio. Affabile, premuroso, gentile, è l’amico perfetto… Questa volta però a chiedergli aiuto sono i suoi stessi familiari, dipendenti di una fabbrica di dolci che il proprietario, Alberto Dessè (Max Tortora), sentendosi estremamente solo, vuole vendere mettendo dunque a rischio centinaia di posti lavoro. Lorenzo dovrà quindi lanciarsi nella missione (im)possibile di diventare suo amico per cercare di convincerlo a cambiare idea.
Tramite amicizia: il cast
Abbiamo visto la trama di Tramite amicizia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Alessandro Siani: Lorenzo
- Max Tortora: Alberto Dessè
- Matilde Gioli: Maya
- Maria Di Biase: Filomena
- Yari Gugliucci: Ernesto
- Cecilia Dazzi: Fiorenza
- Germano Lanzoni: Commissario
- Teresa Del Vecchio:
- Pippo Santonastaso: Luigi
- Miloud Mourad Benamara: Kiran
- Debora Villa:
- Roberta Bedogni: Anita
- Amedeo Gagliardi: Vigile 2
Streaming e tv
Dove vedere Tramite amicizia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 12 agosto 2025 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Rai Play.