Tramite amicizia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 12 agosto 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda Tramite amicizia, film del 2023 diretto ed interpretato da Alessandro Siani con Max Tortora e Matilde Gioli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lorenzo (Alessandro Siani) è il proprietario di un’agenzia, “Tramite amicizia”, in cui si offre come amico a noleggio. Affabile, premuroso, gentile, è l’amico perfetto… Questa volta però a chiedergli aiuto sono i suoi stessi familiari, dipendenti di una fabbrica di dolci che il proprietario, Alberto Dessè (Max Tortora), sentendosi estremamente solo, vuole vendere mettendo dunque a rischio centinaia di posti lavoro. Lorenzo dovrà quindi lanciarsi nella missione (im)possibile di diventare suo amico per cercare di convincerlo a cambiare idea.

Tramite amicizia: il cast

Abbiamo visto la trama di Tramite amicizia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Siani: Lorenzo

Max Tortora: Alberto Dessè

Matilde Gioli: Maya

Maria Di Biase: Filomena

Yari Gugliucci: Ernesto

Cecilia Dazzi: Fiorenza

Germano Lanzoni: Commissario

Teresa Del Vecchio:

Pippo Santonastaso: Luigi

Miloud Mourad Benamara: Kiran

Debora Villa:

Roberta Bedogni: Anita

Amedeo Gagliardi: Vigile 2

Streaming e tv

Dove vedere Tramite amicizia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 12 agosto 2025 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Rai Play.