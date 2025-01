Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata, 19 gennaio

Questa sera, domenica 19 gennaio 2025, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata di Tradimento, la nuova fiction turca pronta a conquistare il pubblico della generalista Mediaset. Nel cast troviamo volti noti come Aras Aydın di Cherry Season e Özlem Tokaslan di DayDreamer fino İlayda Çevik, interprete di Betul in Terra Amara. Ma quali sono le anticipazioni e la trama della puntata di oggi? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e trama

Ozan, dopo essere stato aggredito, fa una videochiamata alla madre per chiederle aiuto, ma il cellulare si spegne e Guzide, insieme a Nazan, si mettono alla ricerca del figlio. Guzide prova anche a telefonare a Tarik, per informarlo dell’accaduto, ma l’uomo non risponde. Grazie all’aiuto di Tolga però, Guzide riuscirà a localizzare la posizione del figlio e a raggiungerlo.

Tarik dà dei soldi a Ozan per compensare la perdita del presunto furto, e lui corre a saldare la rata mensile del debito contratto con il gioielliere Cemil. Convocato da Oltan, Ozan gli racconta del pestaggio, confidandogli che non si è trattato di un furto ma di una aggressione ad opera degli uomini di Lara. Oltan allora minaccia Lara: se non dirà a Kaan di restituirgli i soldi della truffa, la pagherà cara. Lara, terrorizzata, gli confessa che Kaan vuole lasciare il paese. Guzide scopre in un cassetto di Oylum il biglietto aereo per New York. Furiosa, va da Tarik il quale imbastisce una bugia d’emergenza: le racconta di avere comprato lui quel biglietto ad Oylum, per consentirle di frequentare un programma di ricerca a New York. L’accusa poi di essere responsabile di tutti i loro problemi familiari: con i figli e con il marito avrebbe dovuto essere più comprensiva e meno giudicante. Guzide scopre che Sema, la moglie di Umit, ha portato in Svezia la loro bambina.

Guzide si affida a Nazan per aiutare suo fratello a riportare la figlia Deniz a casa, mentre Umit si è temporaneamente trasferito da lei. Oylum viene a sapere che Tolga uscirà in un locale con delle ragazze così decide di farsi trovare lì con la sua amica Selin. Quando Tolga la vede ballare animatamente con il suo amico Alican, si ingelosisce e decide di accompagnarla a casa. Tra i due si riaccendera’ la scintilla dell’amore. Guzide scopre che Sezai andrà a Istanbul e lo invita a cena. Dopo avere scoperto che lui, in passato, aveva pubblicato un libro di poesie, lo acquista e, leggendolo, si accorge che tutte le poesie che le scriveva il marito erano in realtà parole di Sezai. Yesim si lamenta con Tarik perché lui non si decide a chiedere il divorzio, mentre lui sostiene che sta attendendo perchè l’istanza deve partire dalla moglie.

Cast

Vahide Perçin interpreta la protagonista Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, mantiene un atteggiamento fermo e risoluto sia in tribunale sia nella vita privata. Dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide. Dietro l’apparenza di carismatico professionista, Tarık nasconde loschi affari e oscuri segreti. Yusuf Çim dà il volto a Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide. Ha ereditato l’avidità dal padre Tarık e questa sua ambizione ne ostacola la carriera.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide che ha dovuto rinunciare all’amore di Tolga per sposare Behram, condannandosi a un matrimonio infelice. Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato dell’amica d’infanzia Oylum. La loro storia è naufragata per orgoglio e pressioni familiari. Il giovane a sposato Selin, migliore amica di Oylum. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.