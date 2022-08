Torno indietro e cambio vita: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 17 agosto 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Torno indietro e cambio vita, film del 2015 diretto da Carlo Vanzina con protagonisti Raoul Bova e Ricky Memphis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Marco, 42 anni, ha una vita perfetta, una bella famiglia e un ottimo lavoro. Ma un giorno sua moglie Giulia, con la quale sta insieme da venticinque anni, gli confessa che ha un altro e lo lascia; è quindi costretto ad andarsene di casa e a rivedere tutta la sua vita. A consolarlo c’è l’amico di sempre Claudio, che come lui non se la passa bene ultimamente, a causa della madre alcolizzata che gli dà continue preoccupazioni. I due si tirano su a vicenda, e una sera Marco confessa a Claudio che se ritornasse indietro non ricommetterebbe l’errore di mettersi con Giulia. Mentre fanno questa riflessione, vengono investiti da una macchina e svengono, e, quando si risvegliano, si ritrovano nel 1990, ritornati ragazzi, sui banchi di scuola e costretti a rivivere i problemi tipici di quell’età: la paghetta, gli orari, le interrogazioni e per Marco anche il primo fatidico incontro con Giulia. A questo punto, Marco ha la possibilità di cambiare il suo destino: se lui e Giulia non si metteranno insieme, lei non potrà lasciarlo. Decide quindi di sfruttare al meglio questa occasione. Sapendo già in anticipo come si svolgerà il tutto, una volta conosciuta Giulia cerca di evitarla in tutti i modi. Ma la missione si rivela ardua: Marco infatti fa una gran fatica a starle lontano, essendo affascinato dalla sua bellezza, ed inoltre la ragazza si dimostra fortemente attratta da lui e lo corteggia in maniera abbastanza invadente, arrivando addirittura ad intrufolarsi in casa sua e nella sua stanza d’albergo durante un viaggio ad Amsterdam dove le loro famiglie si erano incontrate per caso. Allo stesso modo, Claudio decide di aiutare la madre Giuditta, che in quel periodo aveva cominciato ad avere problemi con l’alcool, facendola incontrare con Lando, un suo vecchio corteggiatore. Ma anche per lui la situazione non si evolve positivamente: infatti, dopo aver organizzato un incontro tra i due, Giuditta fa ubriacare Lando e Claudio si ritrova al punto di partenza.

Torno indietro e cambio vita: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Torno indietro e cambio vita, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Raoul Bova: Marco Damiani

Ricky Memphis: Claudio Palmerini

Giulia Michelini: Giulia Borghini

Paola Minaccioni: Giuditta Palmerini

Max Tortora: Aldo Damiani

Michela Andreozzi: Patrizia Damiani

Emanuele Propizio: Gilberto Damiani

Augusto Fornari: Lando Santini

Stefano Masciarelli: Leopoldo, il padre di Giulia

Fiorenza Tessari: Franca, la madre di Giulia

Erika Di Rienzo: Titti, la sorella di Giulia

Carlotta Badiali: Benny

Ludovica Bizzaglia: Betta

Alice Bellagamba: Daniela

Maria Pia Timo: Lalla

Carlo Luca De Ruggieri: Giorgio Mariotti

Fabiano Cutigni: Sandro Garbarino

David Sebasti: Garbarino da grande

Donatella Pompadour: Marta, ex moglie di Marco

Mauro Serio: medico

Orazio Stracuzzi: professore di matematica

Mauro Marino: professore d’italiano

Arturo Gambardella: cameriere

Streaming e diretta tv

Dove vedere Torno indietro e cambio vita in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 17 agosto 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.