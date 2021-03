Torno a te: testo e significato canzone Random a Sanremo 2021

TORNO A TE TESTO – La canzone di Random al Festival di Sanremo 2021 si chiama “Torno a te” (di E. Caso – S. Balice). Brano che sfida gli altri 25 cantanti (big o campioni) in gara nella kermesse canora che va in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo in prima serata tv (ore 20,40 circa). Alla conduzione e direzione artistica: Amadeus. Ma qual è il testo e il significato della canzone Torno a te di Random a Sanremo 2021? Vediamolo insieme.

Il testo di Torno a te

Di seguito il testo di Torno a te di Random:

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

Ogni sorriso ricordo sai

Quanti sogni nel cassetto che

A volte lasciamo alle spalle

Non lasciamo la vita di sempre

Per paura di restare da soli

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

E ci perdiamo sempre sul più bello

Sfiori il mio viso poi fuggi ridendo

Siamo migliaia e migliaia

Ma non ci troviamo

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

Cercami e mi troverai

Dentro le note che mai scriverei

È solo il tempo che scriverà il resto

Che cambia se siamo diversi dal resto

Quando giri intorno a me

Torno a te

Quando giri intorno a me

Torno a te

Quando giri intorno a me

Significato

Abbiamo visto il testo di Torno a te, la canzone di Random al Festival di Sanremo 2021, ma qual è il significato del brano cantato in diretta su Rai 1? Una ballata dal retrogusto soul, anche se i suoni sono contemporanei. In “Torno a te” si canta di un amore desiderato, ma che continua a sfuggire dalle mani.

