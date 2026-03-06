Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:35
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Top Gun – Maverick: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Tom Cruise. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Top Gun – Maverick: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Top Gun – Maverick, film del 2022 diretto da Joseph Kosinski. Si tratta del sequel dello storico film del 1986 ed è interpretato da Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A più di 30 anni dal conseguimento del brevetto alla scuola Top Gun, Pete “Maverick” Mitchell, ora Capitano di vascello della Marina degli Stati Uniti, è un pilota collaudatore. Nonostante i numerosi e illustri successi, la ripetuta insubordinazione, assieme al desiderio di non smettere di volare, gli hanno impedito la promozione ad ammiraglio. Il suo amico ed ex rivale alla scuola Top Gun, l’ammiraglio Tom “Iceman” Kazansky, è ora il comandante della Flotta del Pacifico degli Stati Uniti e da sempre impedisce che sia allontanato dalla Marina.

Quando il contrammiraglio Chester “Hammer” Cain prevede di chiudere il programma “Darkstar” di Maverick a favore di un progetto basato sui droni, il capitano decide di salvare il programma cambiando l’obiettivo del test di quel giorno, portando il velivolo a Mach 10 anziché Mach 9, per soddisfare le specifiche del contratto del programma, ignorando gli ordini di Cain. Il prototipo raggiunge la velocità richiesta, ma poi viene distrutto quando Maverick, spinto dal suo continuo desiderio di sperimentare oltre i limiti, lo porta a velocità ancora più elevate. Per quel che ha fatto, Maverick viene rimproverato da Cain, il quale, tuttavia, gli comunica di non poterlo far congedare perché il capitano è stato chiamato per ritornare alla scuola Top Gun.

Top Gun – Maverick: il cast

Abbiamo visto la trama di Top Gun – Maverick, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Tom Cruise: Pete “Maverick” Mitchell
  • Miles Teller: Bradley “Rooster” Bradshaw
  • Jennifer Connelly: Penny Benjamin
  • Lyliana Wray: Amelia Benjamin
  • Glen Powell: Jake “Hangman” Seresin
  • Jon Hamm: Viceammiraglio Beau “Cyclone” Simpson
  • Ed Harris: Contrammiraglio Chester “Hammer” Cain
  • Val Kilmer: Ammiraglio Tom “Iceman” Kazansky
  • Jean Louisa Kelly: Sarah Kazansky
  • Manny Jacinto: Billy “Fritz” Avalone
  • Monica Barbaro: Natasha “Phoenix” Trace
  • Charles Parnell: Contrammiraglio Solomon “Warlock” Bates
  • Jay Ellis: Reuben “Payback” Fitch
  • Bashir Salahuddin: Bernie “Hondo” Coleman
  • Danny Ramirez: Mickey “Fanboy” Garcia
  • Lewis Pullman: Robert “Bob” Floyd
  • Jake Picking: Brigham “Harvard” Lennox
  • Greg Tarzan Davis: Javy “Coyote” Machado
  • Jack Schumacher: Neil “Omaha” Vikander
  • Raymond Lee: Logan “Yale” Lee
  • Lee Kara Wang: Callie “Halo” Bassett

Streaming e tv

Dove vedere Top Gun: Maverick in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 6 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 6 marzo 2026
TV / The Voice Generations 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici
TV / The Voice Generations 2026, i giudici (cast): la giuria e i coach del talent show di Rai 1
Ti potrebbe interessare
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 6 marzo 2026
TV / The Voice Generations 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici
TV / The Voice Generations 2026, i giudici (cast): la giuria e i coach del talent show di Rai 1
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 6 marzo 2026
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 6 marzo
TV / The Voice Generations 2026: le anticipazioni della prima puntata del 6 marzo
TV / La pelle del mondo: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming
TV / The Voice Generations: quante puntate, durata e quando finisce il talent show di Rai 1
TV / The Voice Generations: tutto quello che c’è da sapere sul programma con Antonella Clerici su Rai 1
TV / Ascolti tv giovedì 5 marzo: Don Matteo 15, Quo vado?, Piazzapulita
Ricerca