Top Gun – Maverick: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Top Gun – Maverick, film del 2022 diretto da Joseph Kosinski. Si tratta del sequel dello storico film del 1986 ed è interpretato da Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
A più di 30 anni dal conseguimento del brevetto alla scuola Top Gun, Pete “Maverick” Mitchell, ora Capitano di vascello della Marina degli Stati Uniti, è un pilota collaudatore. Nonostante i numerosi e illustri successi, la ripetuta insubordinazione, assieme al desiderio di non smettere di volare, gli hanno impedito la promozione ad ammiraglio. Il suo amico ed ex rivale alla scuola Top Gun, l’ammiraglio Tom “Iceman” Kazansky, è ora il comandante della Flotta del Pacifico degli Stati Uniti e da sempre impedisce che sia allontanato dalla Marina.
Quando il contrammiraglio Chester “Hammer” Cain prevede di chiudere il programma “Darkstar” di Maverick a favore di un progetto basato sui droni, il capitano decide di salvare il programma cambiando l’obiettivo del test di quel giorno, portando il velivolo a Mach 10 anziché Mach 9, per soddisfare le specifiche del contratto del programma, ignorando gli ordini di Cain. Il prototipo raggiunge la velocità richiesta, ma poi viene distrutto quando Maverick, spinto dal suo continuo desiderio di sperimentare oltre i limiti, lo porta a velocità ancora più elevate. Per quel che ha fatto, Maverick viene rimproverato da Cain, il quale, tuttavia, gli comunica di non poterlo far congedare perché il capitano è stato chiamato per ritornare alla scuola Top Gun.
Top Gun – Maverick: il cast
Abbiamo visto la trama di Top Gun – Maverick, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Tom Cruise: Pete “Maverick” Mitchell
- Miles Teller: Bradley “Rooster” Bradshaw
- Jennifer Connelly: Penny Benjamin
- Lyliana Wray: Amelia Benjamin
- Glen Powell: Jake “Hangman” Seresin
- Jon Hamm: Viceammiraglio Beau “Cyclone” Simpson
- Ed Harris: Contrammiraglio Chester “Hammer” Cain
- Val Kilmer: Ammiraglio Tom “Iceman” Kazansky
- Jean Louisa Kelly: Sarah Kazansky
- Manny Jacinto: Billy “Fritz” Avalone
- Monica Barbaro: Natasha “Phoenix” Trace
- Charles Parnell: Contrammiraglio Solomon “Warlock” Bates
- Jay Ellis: Reuben “Payback” Fitch
- Bashir Salahuddin: Bernie “Hondo” Coleman
- Danny Ramirez: Mickey “Fanboy” Garcia
- Lewis Pullman: Robert “Bob” Floyd
- Jake Picking: Brigham “Harvard” Lennox
- Greg Tarzan Davis: Javy “Coyote” Machado
- Jack Schumacher: Neil “Omaha” Vikander
- Raymond Lee: Logan “Yale” Lee
- Lee Kara Wang: Callie “Halo” Bassett
Streaming e tv
Dove vedere Top Gun: Maverick in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 6 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.