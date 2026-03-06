Top Gun – Maverick: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Top Gun – Maverick, film del 2022 diretto da Joseph Kosinski. Si tratta del sequel dello storico film del 1986 ed è interpretato da Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell, Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A più di 30 anni dal conseguimento del brevetto alla scuola Top Gun, Pete “Maverick” Mitchell, ora Capitano di vascello della Marina degli Stati Uniti, è un pilota collaudatore. Nonostante i numerosi e illustri successi, la ripetuta insubordinazione, assieme al desiderio di non smettere di volare, gli hanno impedito la promozione ad ammiraglio. Il suo amico ed ex rivale alla scuola Top Gun, l’ammiraglio Tom “Iceman” Kazansky, è ora il comandante della Flotta del Pacifico degli Stati Uniti e da sempre impedisce che sia allontanato dalla Marina.

Quando il contrammiraglio Chester “Hammer” Cain prevede di chiudere il programma “Darkstar” di Maverick a favore di un progetto basato sui droni, il capitano decide di salvare il programma cambiando l’obiettivo del test di quel giorno, portando il velivolo a Mach 10 anziché Mach 9, per soddisfare le specifiche del contratto del programma, ignorando gli ordini di Cain. Il prototipo raggiunge la velocità richiesta, ma poi viene distrutto quando Maverick, spinto dal suo continuo desiderio di sperimentare oltre i limiti, lo porta a velocità ancora più elevate. Per quel che ha fatto, Maverick viene rimproverato da Cain, il quale, tuttavia, gli comunica di non poterlo far congedare perché il capitano è stato chiamato per ritornare alla scuola Top Gun.

Top Gun – Maverick: il cast

Abbiamo visto la trama di Top Gun – Maverick, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Cruise: Pete “Maverick” Mitchell

Miles Teller: Bradley “Rooster” Bradshaw

Jennifer Connelly: Penny Benjamin

Lyliana Wray: Amelia Benjamin

Glen Powell: Jake “Hangman” Seresin

Jon Hamm: Viceammiraglio Beau “Cyclone” Simpson

Ed Harris: Contrammiraglio Chester “Hammer” Cain

Val Kilmer: Ammiraglio Tom “Iceman” Kazansky

Jean Louisa Kelly: Sarah Kazansky

Manny Jacinto: Billy “Fritz” Avalone

Monica Barbaro: Natasha “Phoenix” Trace

Charles Parnell: Contrammiraglio Solomon “Warlock” Bates

Jay Ellis: Reuben “Payback” Fitch

Bashir Salahuddin: Bernie “Hondo” Coleman

Danny Ramirez: Mickey “Fanboy” Garcia

Lewis Pullman: Robert “Bob” Floyd

Jake Picking: Brigham “Harvard” Lennox

Greg Tarzan Davis: Javy “Coyote” Machado

Jack Schumacher: Neil “Omaha” Vikander

Raymond Lee: Logan “Yale” Lee

Lee Kara Wang: Callie “Halo” Bassett

Streaming e tv

Dove vedere Top Gun: Maverick in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 6 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.