Top Gun – Maverick: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 6 febbraio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Top Gun – Maverick, film del 2022 diretto da Joseph Kosinski. La pellicola è dedicata alla memoria di Tony Scott, regista del film originale. Si tratta del sequel di Top Gun del 1986. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A più di 30 anni dal conseguimento del brevetto alla scuola Top Gun,[N 1] Pete “Maverick” Mitchell, ora Capitano di vascello della Marina degli Stati Uniti, è un pilota collaudatore. Nonostante i numerosi e illustri successi, la ripetuta insubordinazione, assieme al desiderio di non smettere di volare, gli hanno impedito la promozione ad ammiraglio. Il suo amico ed ex rivale alla scuola Top Gun, l’ammiraglio Tom “Iceman” Kazansky, è ora il comandante della Flotta del Pacifico degli Stati Uniti e da sempre impedisce che sia allontanato dalla Marina.

Quando il retroammiraglio Chester “Hammer” Cain prevede di chiudere il programma “Darkstar”[N 2] di Maverick a favore del finanziamento di droni, il capitano decide di salvare il programma cambiando l’obiettivo del test di quel giorno, portando il velivolo a Mach 10 anziché Mach 9, per soddisfare le specifiche del contratto del programma, ignorando gli ordini di Cain. Il prototipo raggiunge la velocità richiesta, ma poi viene distrutto quando Maverick, spinto dal suo continuo desiderio di sperimentare oltre i limiti, lo porta a velocità ancora più elevate. Per quel che ha fatto, Maverick viene rimproverato da Cain, che però poi gli comunica di non poterlo far congedare perché il capitano è stato chiamato per ritornare alla scuola Top Gun.

Giunto alla nuova base, Maverick viene informato che la Marina è stata incaricata di distruggere un impianto non autorizzato per l’arricchimento dell’uranio, localizzato in una profonda depressione alla fine di un canyon. È difeso da torrette equipaggiate con missili terra-aria SA-3 Goa, disturbatori GPS e aerei da caccia di quinta generazione. Il Comandante delle forze aeree, il viceammiraglio Beau “Cyclone” Simpson comunica al capitano che il suo compito sarà quello di addestrare un gruppo di diplomati Top Gun, anche se non gli nasconde di non avere fiducia in lui e che è lì solo per volontà di Iceman.

Top Gun – Maverick: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Top Gun – Maverick, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Cruise: Pete “Maverick” Mitchell

Miles Teller: Bradley “Rooster” Bradshaw

Jennifer Connelly: Penny Benjamin

Lyliana Wray: Amelia Benjamin

Glen Powell: Jake “Hangman” Seresin

Jon Hamm: Viceammiraglio Beau “Cyclone” Simpson

Ed Harris: Retroammiraglio Chester “Hammer” Cain

Val Kilmer: Tom “Iceman” Kazansky

Jean Louisa Kelly: Sarah Kazansky

Manny Jacinto: Billy “Fritz” Avalone

Monica Barbaro: Natasha “Phoenix” Trace

Charles Parnell: Retroammiraglio Solomon “Warlock” Bates

Jay Ellis: Reuben “Payback” Fitch

Bashir Salahuddin: Bernie “Hondo” Coleman

Danny Ramirez: Mickey “Fanboy” Garcia

Lewis Pullman: Robert “Bob” Floyd

Jake Picking: Brigham “Harvard” Lennox

Greg Tarzan Davis: Javy “Coyote” Machado

Jack Schumacher: Neil “Omaha” Vikander

Raymond Lee: Logan “Yale” Lee

Lee Kara Wang: Callie “Halo” Bassett

Streaming e tv

Dove vedere Top Gun – Maverick in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 6 febbraio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.