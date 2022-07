Top Dieci (replica): anticipazioni, cast e ospiti della puntata di oggi, 22 luglio

Questa sera, venerdì 22 luglio 2022, va in onda una nuova puntata in replica di Top Dieci, un format condotto da Carlo Conti che ha riscosso discreto successo già nelle precedenti due edizioni andate in onda nel 2020 e 2021. Con l’arrivo dell’estate, Rai 1 preferisce focalizzarsi sui progetti futuri per cui manda in onda programmi di successo in replica come accade con Top Dieci. Ma quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: cast e ospiti puntata oggi

Il varietà quiz di Rai 1 torna in prima serata seppur in replica. Una nuova occasione per giocare sui gusti e sui costumi degli italiani tra passato e presente, nel segno del puro intrattenimento, della memoria, ma anche dell’attualità. Anche questa settimana due squadre composte ognuna da tre personaggi noti si affronteranno con l’obiettivo di “stilare” classifiche di ogni genere. Il loro compito sarà di riempire tutte le posizioni di diverse “hit parade” legate alla cultura pop d’Italia: dalla musica allo sport, dall’attualità al cinema, dalla tv agli usi e costumi. “Top Dieci” sarà un’occasione divertente per scoprire curiosità del passato e del presente del Paese, nel segno della leggerezza e dell’allegria. Non mancheranno ospiti, musicali e non, che saranno protagonisti di una classifica.

Gioco, musica, classifiche, varietà e tante curiosità sul nostro Paese per una prima serata dedicata alla condivisione in famiglia. In questa quarta puntata due nuove squadre di celebrities, composte ognuna da 3 personaggi famosi, si “affronteranno” per scoprire i gusti degli italiani su vari argomenti: musica, cinema, spettacolo, sport e tanto altro. Nella prima formazione Enrico Montesano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, nella seconda Antonella Elia, Francesca Manzini, Sergio Friscia e Gabriele Cirilli. Super ospiti della serata Al Bano e Romina e Max Pezzali che, intervistati da Carlo Conti, racconteranno le loro personali top dieci.

I concorrenti di ogni puntata partecipano a varie prove: top ten musicali, classifiche del cinema, dello spettacolo, della moda e dei consumi degli ultimi 60 anni, ma anche sondaggi su gusti e abitudini, manie e piccoli difetti degli italiani. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice.

Top Dieci streaming e TV

Dove vedere Top Dieci in diretta TV e live streaming? Il programma diretto da Carlo Conti torna in replica in prima serata su Rai 1 a partire da venerdì 24 giugno 2022 alle ore 21:25. Per seguire il format in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando. Chi invece vuole seguire lo spettacolo in live streaming può farlo tramite RaiPlay, piattaforma messa a disposizione degli utenti sia via desktop che tramite app.