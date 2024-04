Todo Modo: anticipazioni, ospiti e streaming Rai 3

Stasera, sabato 6 aprile 2024, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda Todo Modo, il nuovo programma di Emilia Brandi che entrerà nel mondo della criminalità organizzata attraverso reportage inediti, testimonianze e ospiti d’eccezione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un racconto di storie di vita che vede protagonisti donne e uomini, vittime, carnefici e uomini dello Stato con testimonianze in studio di chi lotta contro la criminalità organizzata, la mafia e la corruzione, ma anche un viaggio nel nostro paese attraverso territori di una bellezza struggente ed incontaminata. In questa puntata di Todo Modo sarà raccontato un territorio, il Casertano, dove negli anni ‘80 la camorra ha imposto il proprio dominio criminale, infiltrandosi in appalti pubblici e condizionando tutto il tessuto economico. In particolare, il racconto seguirà la vita di un uomo, Bruno Buttone, killer pentito di camorra. Un viaggio inconsueto nella parte più oscura e violenta dell’essere umano, un’inesorabile discesa all’inferno. Il percorso di un uomo, diventato collaboratore di giustizia, il cui destino oggi è segnato dalle condanne per i delitti commessi, ma anche dalla possibilità di un riscatto che forse nessuno avrebbe mai potuto prevedere. In studio Emilia Brandi incontrerà Eugenia Carfora, preside dell’Istituto Francesco Morano di Caivano e Vincenzo Nicolì, direttore del Servizio centrale anticrimine della Polizia di Stato.

Streaming e tv

Dove vedere Todo Modo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,45 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.