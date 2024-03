Todo Modo: anticipazioni, ospiti e streaming

Stasera, sabato 30 marzo 2024, alle ore 21,45 su Rai 3 va in onda Todo Modo, il nuovo programma di Emilia Brandi che entrerà nel mondo della criminalità organizzata attraverso reportage inediti, testimonianze e ospiti d’eccezione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un racconto di storie di vita che vede protagonisti donne e uomini, vittime, carnefici e uomini dello Stato con testimonianze in studio di chi lotta contro la criminalità organizzata, la mafia e la corruzione, ma anche un viaggio nel nostro paese attraverso territori di una bellezza struggente ed incontaminata. Il secondo appuntamento di “Todo Modo” affronta le contraddizioni di una terra di rara bellezza, la Sardegna e le difficoltà di intere comunità pastorali nel difendere la propria identità culturale dopo la proclamazione dello Stato unitario. Il racconto dell’evoluzione del banditismo da forma di resistenza a vera e propria organizzazione criminale che ha caratterizzato la stagione dei sequestri di persona attraverso la testimonianza di uno dei più pericolosi banditi sardi, Annino Mele che, dopo aver scontato 31 anni di carcere per sequestri, omicidi e rapine, oggi è tornato nella sua terra. In studio Emila Brandi incontra lo scrittore Gavino Ledda, autore del libro “Padre Padrone” e Gianni Fresu, docente di storia all’Università di Cagliari.

Streaming e tv

Dove vedere Todo Modo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,45 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.