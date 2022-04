A che ora inizia Tocca a noi – Musica per la pace: l’orario d’inizio del concerto

A che ora inizia Tocca a noi – Musica per la pace, il concerto solidale rivolto al popolo ucraino in questo momento di grande difficoltà? L’iniziativa è partita da un’idea de La rappresentante di lista durante la prima manifestazione per la pace svoltasi a Milano dopo l’attacco russo del 24 febbraio 2022. E il sindaco di Bologna si è detto disponibile ad ospitare l’evento, motivo per cui dopo poco più di un mese Tocca a noi – Musica per la pace ha preso vita. Mentre fisicamente il concerto si è svolto in Piazza Maggiore martedì 5 aprile 2022, in TV arriva giovedì 7 aprile 2022. Ma a che ora inizia? La messa in onda è prevista giovedì in prima serata e in prima tv, a partire dalle ore 21:15 su Rai 3.

Cantanti e ospiti

Ora che abbiamo visto a che ora inizia Tocca a noi – Musica per la pace e quindi svelato l’orario del concerto, possiamo soffermarci su chi sono i cantanti e gli ospiti che animeranno il palcoscenico. Attesa ovviamente La rappresentante di lista, da cui è partito tutto. Sul palcoscenico allestito in Piazza Maggiore di Bologna ci saranno anche Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast animal and slow kids, Gaia, Gianni Morandi, La Rappresentante Di Lista, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore e The Zen Circus. In merito all’iniziativa, Veronica Lucchesi de La rappresentante di lista ha spiegato: “Sono giorni di grande sgomento, la guerra ci lascia sconfitti, distanti e chiusi e soli. Proveremo, attraverso la musica, a mandare un segnale di pace”. Invece Dario Mangiaracina ha aggiunto: “Si è avviata una macchina incredibile che ci lascia senza parole, è un’onda di solidarietà che ci ha investito e ci ha riempito di gioia”.

Streaming e diretta TV

Ma dove vedere Tocca a noi – Musica per la pace in diretta TV e streaming live? Il concerto, come già anticipato, va in onda in prima serata, a partire dalle 21:15, giovedì 7 aprile 2022 su Rai 3. Per raggiungere il terzo canale di Viale Mazzini è necessario sintonizzarsi sul tasto 3 del telecomando. Per seguire invece il concerto il live streaming basta accedere a RaiPlay, sia tramite desktop che tramite App.