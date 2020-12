Stasera Titolo V non va in onda: ecco perché, il motivo

Perché Titolo V stasera – venerdì 11 dicembre 2020 – non va in onda? A causa di un incidente domestico che ha provocato una lussazione alla spalla al conduttore Roberto Vicaretti, Titolo V anticipa la pausa prevista per le festività natalizie e, a partire da questo venerdì, la trasmissione non sarà in onda per tornare una settimana prima rispetto alla programmazione annunciata. Titolo V sarà nuovamente in diretta tv con inchieste inedite e tanti ospiti da venerdì 8 gennaio alle ore 21,20 su Rai 3, condotto dagli studi Rai di Napoli e Milano da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

Streaming e tv

Dove vedere Titolo V in diretta tv e live streaming? Il programma di approfondimento va in onda tutti i venerdì sera (intorno alle ore 21,20) su Rai 3 (canale 3 o 503 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay è possibile rivedere le varie puntate grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Fatman, il film natalizio con Mel Gibson: trama, cast e streaming Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 11 dicembre 2020 Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla puntata dell’11 dicembre: concorrenti, ultime news