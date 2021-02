Titolo V, anticipazioni e ospiti della puntata del 5 febbraio 2021 su Rai 3

Torna questa sera, venerdì 5 febbraio 2021, alle ore 21,20 Titolo V, il programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Roberto Vicaretti e di Francesca Romana Elisei. Il titolo della trasmissione trae spunto dal Titolo V della Costituzione, ovvero la parte modificata nel 2001 che ha assegnato le competenze in materia di sanità alle Regioni e altre responsabilità ai sindaci. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Titolo V del 5 febbraio 2021? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni

Al centro della puntata di oggi le ore convulse che sta vivendo la politica italiana. Fallito il tentativo di un Conte Ter, il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito a Mario Draghi l’incarico di formare un nuovo esecutivo d’alto profilo e in grado di affrontare e vincere le sfide economiche e sanitarie che il Paese ha davanti. Chi appoggerà il governo dell’ex presidente della BCE? Dopo i tentennamenti iniziali, quasi tutte le forze politiche ora sembrano disposte al dialogo per entrare nella nuova maggioranza. Ma un esecutivo con dentro le anime contrapposte di PD, M5S e Lega riuscirebbe ad avere una vita lunga? Oppure sarebbe meglio costruire una maggioranza meno estesa ma più omogenea per dare solidità al nuovo Presidente del Consiglio?

Ospiti

Tra gli ospiti della puntata di oggi – 5 febbraio 2021 -, oltre alla consueta partecipazione del costituzionalista Francesco Clementi, ci saranno: il direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella; l’editorialista de Il Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli; il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti; quello de Il Mattino, Federico Monga. Ci saranno inoltre il corrispondente de La Repubblica, Federico Rampini; i giornalisti Claudio Velardi e Bill Emmott; l’editorialista de El Pais, Carlos Cue; il politologo Gianfranco Pasquino; il sociologo Domenico De Masi; il presidente del Cnel, Tiziano Treu; l’epidemiologa Stefania Salmaso; l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco; l’europarlamentare Marc Botenga e il conduttore di Elisir, Michele Mirabella. Non mancherà la satira di Gabriella Germani che ovviamente proporrà le sue imitazioni, ovviamente puntando lo sguardo sull’attualità e sulla politica.

Titolo V, diretta tv e streaming

La nuova trasmissione di approfondimento va in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, in HD al tasto 503, su Sky al canale 103). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

