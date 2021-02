Titolo V, anticipazioni e ospiti della puntata del 26 febbraio 2021 su Rai 3

Torna questa sera, venerdì 26 febbraio 2021, alle ore 21,20 Titolo V, il programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Roberto Vicaretti e di Francesca Romana Elisei. Il titolo della trasmissione trae spunto dal Titolo V della Costituzione, ovvero la parte modificata nel 2001 che ha assegnato le competenze in materia di sanità alle Regioni e altre responsabilità ai sindaci. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Titolo V del 26 febbraio 2021? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni

È di pochi giorni fa la sentenza della Consulta che ha sancito il principio di competenza esclusiva dello Stato in ambito di emergenza sanitaria internazionale, contro la legge della Regione autonoma della Valle d’Aosta che consentiva misure di contenimento meno rigorose di quelle previste dal Governo Conte 2 a livello nazionale. Durante la puntata di oggi di Titolo V il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio interverrà sulla decisione della Consulta in merito a questo scontro Governo-Regioni. Nel corso della puntata, le inchieste e gli approfondimenti metteranno a fuoco i piani del nuovo Governo Draghi per la gestione della pandemia, tra le paure per una terza ondata che sta attraversando varie zone d’Italia e in particolare la provincia di Brescia, e i ritardi dei vaccini. Inoltre, si fanno i conti con le varianti che fanno vacillare le certezze sull’efficacia dei vaccini stessi, mentre le regioni vanno in ordine sparso. L’Europa si presenta in forte ritardo col suo piano vaccini. Perché? E perché tanta confusione? Oltre a chiedersi se si potrà recuperare, resta da chiedersi come mai la Gran Bretagna abbia già vaccinato 20 milioni di persone, e potrebbe essere il primo Paese a riaprire gli stadi, anche se la fine del lockdown inglese sarà graduale, nel segno della prudenza. E ancora, mentre i vicini della Repubblica di San Marino iniziano a vaccinarsi con lo Sputnik, come funziona il mercato dei vaccini?

Ospiti

Tra gli ospiti della puntata di oggi – 26 febbraio 2021 -, oltre alla consueta partecipazione del costituzionalista Francesco Clementi, ci saranno: l’Amministratore Delegato di IRBM Piero Di Lorenzo, il direttore di Rai Giornale Radio e Radio1 Simona Sala, il giornalista Giovanni Lamberti, la maestra Marzia Mascagni, il virologo Fabrizio Pregliasco, il giornalista Ferruccio De Bortoli, il regista e conduttore Michele Mirabella, il giornalista Federico Rampini, il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e il biologo Enrico Bucci. Alla satira di Gabriella Germani con i suoi personaggi, e la sua irriverente comicità nel segno dell’attualità, sarà affidata la chiusura.

Titolo V, diretta tv e streaming

La trasmissione di approfondimento va in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, in HD al tasto 503, su Sky al canale 103). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

