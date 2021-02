Titolo V, anticipazioni e ospiti della puntata del 19 febbraio 2021 su Rai 3

Torna questa sera, venerdì 19 febbraio 2021, alle ore 21,20 Titolo V, il programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Roberto Vicaretti e di Francesca Romana Elisei. Il titolo della trasmissione trae spunto dal Titolo V della Costituzione, ovvero la parte modificata nel 2001 che ha assegnato le competenze in materia di sanità alle Regioni e altre responsabilità ai sindaci. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Titolo V del 19 febbraio 2021? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni

Dare priorità alle riforme per far ripartire il Paese oltre la pandemia, è l’obiettivo centrale del discorso con cui Mario Draghi ha ottenuto la fiducia in Senato. L’approfondimento sui temi del programma del nuovo Governo sarà l’argomento della puntata di Titolo V. Se a un anno dall’inizio della pandemia, il piano di vaccinazione, il ritorno a scuola e la transizione ecologica hanno assunto un ruolo fondamentale nel programma del nuovo Governo, l’emergenza sanitaria ha amplificato la necessità di accelerare anche sulle riforme, prima fra tutte quella del lavoro. “Il governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche”, ha affermato il presidente del Consiglio in uno dei passaggi del discorso. “Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. E la scelta di quali attività proteggere e quali accompagnare nel cambiamento è il difficile compito che la politica economica dovrà affrontare nei prossimi mesi”. Su questo fronte, la prima urgenza sul tavolo è l’ex Ilva che rischia di dover fermare l’attività mettendo in pericolo l’intera siderurgia italiana e migliaia di posti di lavoro. In generale il Mezzogiorno rimane tra i temi caldi per il Governo, a cui occorre poter garantire una sana crescita occupazionale, in totale sicurezza e legalità. E infine, naturalmente, un approfondimento verrà dedicato alla situazione pandemica nel nostro Paese, con l’aggiornamento del piano vaccinale. È in arrivo un altro lockdown, o di fronte al pericolo di nuove varianti sono sufficienti quelli locali?

Ospiti

Tra gli ospiti della puntata di oggi – 19 febbraio 2021 -, oltre alla consueta partecipazione del costituzionalista Francesco Clementi, ci saranno: il segretario generale CGIL Maurizio Landini; il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano; l’attore Michele Riondino, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti; il giornalista de ‘la Repubblica’ Sergio Rizzo; il direttore Svimez Luca Bianchi; il virologo Andrea Crisanti; la giornalista de ‘la Repubblica’ Conchita Sannino; il giornalista e saggista Claudio Velardi; la giornalista de ‘Il Corriere della Sera’ Candida Morvillo; il professore dell’Università Bocconi Carlo Alberto Carnevale Maffè; la giornalista e documentarista Francesca Nava e il vicedirettore de ‘Il Sole 24 Ore’ Alberto Orioli. Alla satira di Gabriella Germani nei panni di Lilli Gruber ed altri personaggi è affidato il compito di regalare uno sguardo irriverente su attualità e politica con il suo “Titolo V e mezzo”.

Titolo V, diretta tv e streaming

La trasmissione di approfondimento va in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, in HD al tasto 503, su Sky al canale 103). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Il mistero irrisolto di Elisa Lam, scomparsa in ascensore e trovata morta nelle cisterne del Cecil Hotel The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) della sesta puntata Grande Fratello Vip, le anticipazioni sulla puntata di oggi 19 febbraio: concorrenti, ultime news