Titolo V, anticipazioni e ospiti della puntata del 12 febbraio 2021 su Rai 3

Torna questa sera, venerdì 12 febbraio 2021, alle ore 21,20 Titolo V, il programma di approfondimento di Rai 3 condotto da Roberto Vicaretti e di Francesca Romana Elisei. Il titolo della trasmissione trae spunto dal Titolo V della Costituzione, ovvero la parte modificata nel 2001 che ha assegnato le competenze in materia di sanità alle Regioni e altre responsabilità ai sindaci. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Titolo V del 12 febbraio 2021? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni

In attesa della nascita del nuovo Governo di Mario Draghi, con l’ingombrante peso della pandemia sullo sfondo, in Italia imperversano le ipotesi sui ministri. I tempi per la nascita del nuovo Governo si sono allungati, ma pare che il premier incaricato Mario Draghi sia ormai pronto a sciogliere la riserva e potremo così conoscere la squadra del nuovo Esecutivo chiamato ad affrontare i tanti nodi dell’emergenza che vanno trattati subito: dal lavoro alla pandemia, con le difficoltà legate a licenziamenti e cassa integrazione. E per approfondire questi punti, si darà voce ai lavoratori dell’ex Embraco in collegamento da Riva di Chieri in Piemonte, dove sono state avviate le pratiche di licenziamento collettivo per 398 dipendenti.

E ancora: i problemi legati alla diffusione del virus con le sue varianti che fanno paura, e hanno fatto nascere nuove zone rosse a macchia, oltre che dubbi sul funzionamento e copertura del vaccino stesso. Infine, un punto sui piani vaccinali per capire la situazione generale e se le Regioni possono realmente approvvigionarsi da sole dei vaccini e quali.

Ospiti

Tra gli ospiti della puntata di oggi – 12 febbraio 2021 -, oltre alla consueta partecipazione del costituzionalista Francesco Clementi, ci saranno: Marco Bentivogli sindacalista, Rossella Paliotto imprenditrice e Presidente della Fondazione Banco di Napoli, Agostino Miozzo coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Sigfrido Ranucci autore e conduttore Report, Walter Ricciardi consulente del Ministero della Salute, Luciano Fontana Direttore Corriere della Sera, Mario Sechi Direttore AGI, Michele Brambilla Direttore QN, Luigi Vicinanza Condirettore editoriale Gedi News, e i giornalisti Gad Lerner, Stefano Zurlo Il Giornale e Ilaria Sotis Radio Rai. Alla satira di Gabriella Germani nei panni di Lilli Gruber ed altri personaggi è affidato il compito di regalare uno sguardo irriverente su attualità e politica con il suo “Titolo V e mezzo”.

Titolo V, diretta tv e streaming

La trasmissione di approfondimento va in onda ogni venerdì in prima serata su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, in HD al tasto 503, su Sky al canale 103). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

