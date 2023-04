Tina Anselmi – Una vita per la democrazia: il cast (attori) completo del film

Qual è il cast (attori) di Tina Anselmi – Una vita per la democrazia, il film tv in onda su Rai 1 stasera, 25 aprile 2023? Nel ruolo della protagonista assoluta c’è Sarah Felberbaum che, raggiunta da Tv Sorrisi e Canzoni si è detta molto felice di aver interpretato l’Anselmi: “E’ stato un grande onore. È il lavoro più importante che ho fatto finora. Non volevo e non potevo copiarla: piuttosto dovevo renderle omaggio, raccontando il suo spirito. E alla fine così è nata la “mia” Tina”. Al suo fianco altri attori italiani. Di seguito l’elenco completo con i rispettivi ruoli:

Sarah Felberbaum: Tina Anselmi

Alessandro Tiberi: Giovanni Di Ciommo

Andrea Pennacchi: Ferruccio

Sara D’Amario: Nilde Iotti

Gaetano Aronico: Aldo Moro

Benedetta Cimatti: Francesca

Enrico Mutti: Benigno Zaccagnini

Antonio Piovanelli: Sandro Pertini

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Tina Anselmi – Una vita per la democrazia, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film tv, come detto, va in onda stasera – martedì 25 aprile 2023 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Ma quante puntate sono previste per Tina Anselmi – Una vita per la democrazia su Rai 1? Ve lo diciamo subito: essendo un film-tv andrà in onda una sola e unica puntata. Quando? Stasera, 25 aprile 2023, Feste dalla Liberazione. La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,30. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore (pause pubblicitarie incluse).