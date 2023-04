Tina Anselmi – Una vita per la democrazia: trama, cast, quante puntate e streaming

Stasera, martedì 25 aprile 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Tina Anselmi – Una vita per la democrazia, film-tv con protagonista Sarah Felberbaum, diretto da Luciano Manuzzi, che racconta la vita della donna che ha segnato la storia d’Italia: partigiana, sindacalista in difesa delle operaie, prima donna ad aver ricoperto la carica di Ministro in Italia nel 1976, Presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

“Se vuoi cambiare il mondo, devi esserci”. Questa la profonda convinzione di Tina Anselmi, maturata quando – nel 1944 – viene condotta, insieme a tutti gli studenti di Bassano, davanti al triste spettacolo di 31 uomini impiccati dai tedeschi. Quel giorno nasce la donna che ha segnato la storia d’Italia, la Tina Anselmi partigiana a sedici anni, sindacalista in difesa delle operaie, prima donna ad aver ricoperto la carica di Ministro in Italia nel 1976, Presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2. Spesso unica donna in un mondo di uomini, la sua vita è stata quella della nostra democrazia. “Per me è stata un’esperienza difficile, ma stimolante – ha detto il regista -. Anselmi ha dato un imprinting di bellezza e di gioia all’attività politica che oggi è mancante. Amava occuparsi degli altri e agiva con la volontà di aiutare tutti”.

Chi era Tina Anselmi

Ma chi era Tina Anselmi? La donna (Castelfranco Veneto, 25 marzo 1927 – Castelfranco Veneto, 1 novembre 2016) fu partigiana a 16 anni, a 18 divenne sindacalista in difesa delle operaie. Divenne partigiana giovanissima perché fu costretta ad assistere all’impiccagione di trentuno prigionieri catturati durante un rastrellamento sul Grappa, senza che avessero alcuna responsabilità di atti di guerra. Così la Anselmi decise di prendere parte attivamente alla Resistenza come staffetta.

È stata la prima donna ad aver ricoperto la carica di ministro della Repubblica Italiana del Lavoro prima e della Salute dopo. Sul suo tavolo passarono molte leggi importanti, da quella sull’aborto, alla riforma Basaglia fino a all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Tina Anselmi, tra le altre cose, fu promotrice della legge del 1977 che apriva alla parità salariale tra uomini e donne e di trattamento nei luoghi di lavoro.

Tina Anselmi – Una vita per la democrazia: il cast

Abbiamo visto la trama di Tina Anselmi – Una vita per la democrazia, ma qual è il cast completo del film tv in onda su Rai 1? Nel ruolo della protagonista assoluta c’è Sarah Felberbaum che, raggiunta da Tv Sorrisi e Canzoni si è detta molto felice di aver interpretato l’Anselmi: “E’ stato un grande onore. È il lavoro più importante che ho fatto finora. Non volevo e non potevo copiarla: piuttosto dovevo renderle omaggio, raccontando il suo spirito. E alla fine così è nata la “mia” Tina”. Al suo fianco altri attori italiani. Di seguito l’elenco completo con i rispettivi ruoli:

Sarah Felberbaum: Tina Anselmi

Alessandro Tiberi: Giovanni Di Ciommo

Andrea Pennacchi: Ferruccio

Sara D’Amario: Nilde Iotti

Gaetano Aronico: Aldo Moro

Benedetta Cimatti: Francesca

Enrico Mutti: Benigno Zaccagnini

Antonio Piovanelli: Sandro Pertini

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Tina Anselmi – Una vita per la democrazia su Rai 1? Ve lo diciamo subito: essendo un film-tv andrà in onda una sola e unica puntata. Quando? Stasera, 25 aprile 2023, Feste dalla Liberazione. La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,30. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Tina Anselmi – Una vita per la democrazia in diretta tv e live streaming? Il film tv, come detto, va in onda stasera – martedì 25 aprile 2023 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.