Chi è Timofej Andrijashenko, il ballerino ospite di Patty Pravo a Sanremo 2026 (Duetti, Cover)

Chi è Timofej Andrijashenko, il grande ballerino ospite di Patty Pravo nella serata delle Cover (duetti) di Sanremo 2026 di stasera, 27 febbraio? La grande cantante ha scelto di interpretare Ti lascio una canzone, per omaggiare la sua grande amica Ornella Vanoni. La sua versione sarà sublimata dall’arte e la danza di questo straordinario ballerino lettone. Scopriamo tutte le informazioni su di lui.

Timofej Andrijashenko è un ballerino di origine lettone, considerato tra i principali interpreti della danza classica contemporanea a livello internazionale. Nato a Riga (Lettonia) il 29 novembre 1994, ha costruito una carriera prestigiosa che lo ha portato a diventare primo ballerino del corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano, una delle compagnie più importanti al mondo nel repertorio classico e neoclassico.

Timofej inizia giovanissimo lo studio della danza classica presso l’Accademia Nazionale Statale di Riga. Nel 2009, partecipando al Concorso Internazionale di Danza Città di Spoleto, vince una borsa di studio per perfezionarsi al Russian Ballet College di Genova, scuola di alto livello diretta da Irina Kashkova, dove si diploma con risultati molto positivi nel 2013.

La sua carriera professionale prende forma al Teatro dell’Opera di Roma, dove dal marzo all’ottobre 2014 è parte del corpo di ballo, interpretando ruoli da solista e primi numeri. Nel novembre dello stesso anno si trasferisce al Teatro alla Scala di Milano, uno dei teatri d’opera e di balletto più prestigiosi al mondo, dove viene ufficialmente proclamato primo ballerino nel febbraio 2018.

Il repertorio di Timofej Andrijashenko è estremamente vasto e comprende molti dei ruoli più importanti del balletto classico: interpreta Albrecht in Giselle, Romeo in Romeo e Giulietta, Basilio in Don Chisciotte, Des Grieux ne L’histoire de Manon, Cavalier ne Lo Schiaccianoci, Lensky e il ruolo eponimo in Onegin, Siegfried ne Il lago dei cigni, il principe Désiré ne La bella addormentata e Conrad in Le Corsaire, tra altri ruoli di rilievo.

Nel corso della sua carriera Andrijashenko ha ricevuto numerosi riconoscimenti in prestigiosi concorsi di danza e premi di settore, come il Premio Positano “Leonide Massine”, il GiffoniDanza Award e il Premio “Danza & Danza” come Miglior Interprete. È stato anche protagonista di performance internazionali e invitato come artista ospite in importanti istituzioni come il Royal Ballet del Covent Garden di Londra.

Accanto alla carriera professionale, Timofej ha spesso collaborato con eccellenze del mondo della danza; dal 2022 è apparso anche come ospite nello show televisivo di Rai 1 Danza con me, condotto da Roberto Bolle, consolidando la sua presenza anche nel panorama dello spettacolo italiano.

Sul piano personale, Timofej Andrijashenko è sposato con Nicoletta Manni, étoile italiana del Teatro alla Scala. I due si conoscevano fin da giovani e hanno intrapreso una relazione che è sfociata nel matrimonio nel 2023. La coppia è spesso celebrata dalla stampa di settore come esempio di complicità artistica e personale, condividendo anche palcoscenici importanti.

Nel contesto del Festival di Sanremo 2026, Timofej Andrijashenko è stato annunciato come ospite d’eccezione per la serata delle cover e dei duetti, in cui accompagnerà Patty Pravo nella reinterpretazione di Ti lascio una canzone, un omaggio alla canzone italiana e alla memoria di Ornella Vanoni. La scelta di affiancare un primo ballerino di danza classica a un’artista leggendaria come Patty Pravo testimonia la volontà della direzione artistica di Sanremo di creare momenti di contaminazione tra generi e linguaggi espressivi.