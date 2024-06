Tim Summer Hits 2024: scaletta e cantanti della prima puntata su Rai 1

Tim Summer Hits 2024: scaletta e cantanti della prima puntata a Roma su Rai 1, piazza del Popolo, conduttori, artisti, cast, ospiti, ordine di esibizione, location, canzoni

Questa sera, 28 giugno 2024, su Rai 1 e Radio 2 va in onda da piazza del Popolo a Roma la prima puntata del Tim Summer Hits 2024, la rassegna musicale dell’estate condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. In tutto quattro appuntamenti su Rai 1 e Radio 2. Data di esordio venerdì 28 giugno, a cui seguiranno le messe in onda di domenica 7 luglio e di venerdì 12 e 19 luglio. Infine, non mancherà il best of della stagione, per rivivere alcuni tra i momenti più belli delle quattro puntate, venerdì 26 luglio sempre in prima serata. Lo show si è svolto a Piazza del Popolo da martedì 11 a venerdì 14 giugno. Vediamo chi sono i cantanti e la scaletta di questa sera.

Cantanti, cast, scaletta, artisti

Tantissimi protagonisti della scena discografica nazionale si esibiranno davanti alle migliaia di persone presenti in piazza del Popolo. Ecco i cantanti previsti per la prima puntata del Tim Summer Hits 2024 in onda questa sera su Rai 1. L’elenco è in ordine alfabetico, perché non è stata ancora resa nota la scaletta con l’ordine di esibizione dei cantati.

Ana Mena

Annalisa

Antonello Venditti

Arisa

Baby K

Dargen D’Amico

Emma

Ermal Meta

Fred De Palma

Gazzelle

Geolier

Gianna Nannini

Jvli

Il Tre

Mahmood

Matteo Paolillo

Olly

Petit

Rhove

Tananai

The Kolors

Nel corso delle quattro serate si alterneranno tutti i grandi nomi della musica italiana di oggi: Achille Lauro, Aiello, Alessandra Amoroso, Alfa, Ana Mena, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Arisa, Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Bigmama, Bnkr44, Boomdabash, Bresh, Capo Plaza, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Dargen D’amico, Eiffel 65, Elettra Lamborghini, Elodie, Emis Killa, Emma, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Gianna Nannini, Gigi D’alessio, Holden, Icy Subzero, Il Tre, Irama, Jvli, La Rappresentante Di Lista, La Sad, Lda, Loredana Bertè, Mahmood, Malika Ayane, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, Mr. Rain, Nek, Noemi, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, Piero Pelù, Pino D’angiò, Rhove, Ricchi E Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Santi Francesi, Sarah, Shade, Tananai, The Kolors, Tony Effe.

Quante puntate

Abbiamo visto i cantanti e il cast, ma quante puntate sono previste per il Tim Summer Hits 2024 in onda su Rai 1? Vediamo ora la programmazione completa:

Prima puntata: 28 giugno 2024

Seconda puntata: 7 luglio 2024

Terza puntata: 12 luglio 2024

Quarta puntata: 19 luglio 2024

Best of: 26 luglio 2024

Streaming e tv

Dove vedere il Tim Summer Hits in tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 in quattro serate dal 28 giugno 2024 alle ore 21.30 e in streaming e on demand su Rai Play. Diretta Radio su Radio 2.