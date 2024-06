A che ora inizia Tim Summer Hits 2024 su Rai 1: l’orario della messa in onda

A che ora inizia Tim Summer Hits 2024 su Rai 1? Lo show musicale dell’estate quest’anno viene promosso su Rai 1, e vede la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu. Appuntamento in prima serata dalle 21.30, subito dopo Techetechete. Diretta radio su Radio 2. TIM Summer Hits è un vero e proprio show musicale che parte da una delle piazze più iconiche del nostro Paese e, a seguire, andrà in onda in prima serata su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio2 con quattro appuntamenti. Data di esordio venerdì 28 giugno, a cui seguiranno le messe in onda di domenica 7 luglio e di venerdì 12 e 19 luglio. Infine, non mancherà il best of della stagione, per rivivere alcuni tra i momenti più belli delle quattro puntate, venerdì 26 luglio sempre in prima serata. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: 28 giugno 2024

Seconda puntata: 7 luglio 2024

Terza puntata: 12 luglio 2024

Quarta puntata: 19 luglio 2024

Best of: 26 luglio 2024

La durata di ogni puntata è di oltre due ore, e andrà avanti fino a mezzanotte circa.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Tim Summer Hits 2024, ma dove vedere l’evento in diretta tv e live streaming? L’evento musicale, come detto, va in onda per quattro serate alle ore 21,30 su Rai 1 e Radio 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.