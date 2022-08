Tim Summer Hits 2022: la scaletta della serata Best of, ordine d’uscita dei cantanti

Questa sera, giovedì 11 agosto 2022, va in onda una puntata Best of di Tim Summer Hits 2022, con il meglio di questa edizione. Il concerto itinerante ha cambiato più volte location nel corso delle settimane: sarà dunque un’occasione per ascoltare tutte le hit di questa estate. La conduzione è affidata a Stefano De Martino e Andrea Delogu. Ma qual è la scaletta della puntata Best of in onda stasera, giovedì 11 agosto? Scopriamolo insieme.

La scaletta: ordine di uscita dei cantanti

Ancora una volta sono tantissimi gli artisti che animeranno il palcoscenico di Tim Summer Hits 2022. Una puntata speciale per rivivere alcuni dei momenti più belli del tour. Da Piazza del Popolo a Roma, fino a Piazzale Fellini a Rimini, passando per Portopiccolo, questa sera dalle 21.20 su Rai 2 rivivremo il meglio di TIM Summer Hits 2022.

Protagonista, come sempre, la musica con le hit di alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali. Ad alternarsi sul palco Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Blanco, Boomdabash – Annalisa, Michael Bublè, Coez, Elisa, Fedez – Tananai – Mara Sattei, Fabri Fibra – Maurizio Carucci, Ghali, Rocco Hunt – Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Lazza, Marracash, Ana Mena, Marco Mengoni, Mika, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Rkomi, Luigi Strangis, Tananai. Essendo un montaggio delle puntate precedenti, un Best of, non esiste una scaletta ufficiale con l’ordine di uscita dei cantanti di questa sera, ma come detto rivedremo tutte le migliori esibizioni e le hit di questa estate.

Tim Summer Hits 2022 streaming e TV

Dove vedere Tim Summer Hits in diretta TV e live streaming? Il concerto come già anticipato va in onda su Rai 2 con la puntata Best of giovedì 11 agosto 2022 in prima serata, alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 2 del telecomando. Chi invece vuole seguire il concerto via streaming può accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. Infine è disponibile anche su Rai Radio 2 e Radio Italia.