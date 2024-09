Tim Music Awards 2024: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per i Tim Music Awards 2024, il programma musicale condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate. La prima puntata sarà trasmessa venerdì 13 settembre; la seconda sabato 14 settembre. Tanti gli artisti a cui verranno consegnati gli importanti premi come segno di riconoscimento per i loro incredibili risultati. Un’occasione speciale in cui le grandi stelle della musica incanteranno il pubblico presente all’Arena di Verona e il pubblico da casa con delle performance esclusive.

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata dei Tim Music Awards 2024? Ogni serata dello show, registrato all’Arena di Verona, prenderà il via intorno alle ore 21,30 e terminerà alle ore 00,30. La durata complessiva, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 3 ore.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per i Tim Music Awards 2024,ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda venerdì e sabato sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Diretta radio anche su Radio 2.