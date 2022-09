Tim Music Awards 2022, i cantanti che si esibiscono all’Arena di Verona. Artisti, cast, ospiti, Rai 1

Tanti cantanti si esibiscono nelle due serate del Tim Music Awards 2022, in diretta su Rai 1 dall’Arena di Verona il 9 e 10 settembre, con la conduzione di Vanessa Incontrada e Carlo Conti. In tutto 43 artisti di vario genere, molto amati dal pubblico, per un cast d’eccezione, con tutti i big della musica italiani e i giovani talenti che ci hanno fatto ballare in questa estate. Da De Gregori e Venditti passando per Mahmood e Rkomi, ce n’è per tutti i gusti! Vediamo insieme l’elenco degli artisti che saranno sul palco dell’Arena nel corso delle due serate. Non si tratta di una scaletta, che verrà tenuta top secret, ma in un elenco alfabetico.

Alessandra Amoroso

Antonello Venditti

Ariete

Biagio Antonacci

Blanco

Bresh

Brunori Sas

Chiello

Coez

Dargen D’Amico

Elettra Lamborghini

Elisa

Elodie

Fabri Fibra

Fedez

Francesca Michielin

Francesco De Gregori

Gianni Morandi

Gigi D’Alessio

Gu é

Irama

La Rappresentante di lista

Lazza

Lele Blade

Luché

Mara Sattei

Marco Mengoni

Marracash

Max Pezzali

Mika

Modà

Nek

Paky

Pinguini Tattici Nucleari

Rhove

Riccardo Cocciante

Rkomi

Rocco Hunt

Salmo

Sangiovanni

Shablo

Tananai

Tommaso Paradiso

I premi

Come da tradizione, ai Tim Music Awards 2022 verranno consegnati i premi per i risultati ottenuti durante la stagione, con album, singoli e concerti, oltre ai premi speciali Fimi, Siae, Earone, Assomusica e Arena di Verona Verranno premiati gli album che hanno raggiunto la Certificazione F imi/G fk Oro, Platino e Multiplatino tra il 1° settembre 2021 e il 31 agosto 2022, i singoli Multiplatino, ma anche gli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 300mila (Platino) e 500mila (Diamante) tra settembre 2021 e settembre 2022.

Due grandi serate, il 9 e il 10 settembre 2022, dall’Arena di Verona, in diretta su Rai 1 dalle 20.35, subito dopo il Tg1. Dopo due anni di assenza, tornano i premi live certificati da Siae e, per la seconda edizione consecutiva, gli Awards verranno attribuiti anche ai personaggi più importanti della televisione, del cinema, dello sport e del teatro. Ci saranno Antonella Clerici, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Alessandro Cattelan, Andrea Delogu e Stefano De Martino. Premi dunque di vario genere, che vedranno anche protagonista Amadeus, per il contributo dato all’industria discografica con le sue edizioni del Festival di Sanremo.