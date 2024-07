Tilt – Tieni il tempo streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Dove vedere la prima puntata di Tilt – Tieni il tempo? Questa sera, 21 luglio 2024, va in onda il primo appuntamento con il nuovo game show di Enrico Papi, in onda ogni domenica d’estate dalle 21.20 su Italia 1. Ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Ecco le informazioni.

In tv

Appuntamento su Italia 1 ogni domenica alle 21.20 dal 21 luglio 2024. Si tratta di uno show completamente dedicato alla musica, che vedrà tantissimi ospiti sfidarsi divisi in due squadre. Al centro dello studio un grande disco, che ricorda il “mitico” vinile e si trasforma di volta in volta in elemento fondamentale del programma. Saranno, infatti, decise dalla rotazione del disco le sfide che i due team dovranno affrontare. Al termine di ogni manche la squadra vincente guadagnerà “Il tempo”: i secondi d’ascolto che serviranno per superare la prova finale decretando i quattro campioni della serata che torneranno la settimana successiva.

Tilt – Tieni il tempo streaming live

Potete seguire Tilt anche in streaming e on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, disponibile su pc, smartphone, smart tv e tablet.