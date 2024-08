Tilt – Tieni il tempo: le anticipazioni (concorrenti, squadre e ospiti) della terza puntata

Questa sera, 4 agosto 2024, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda Tilt – Tieni il tempo, il nuovo game show musicale condotto da Enrico Papi. Al suo fianco anche Elisabetta Canalis, Beppe Vessicchio, Paolo Noise e Marco Mazzoli in una sfida all’insegna della musica. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni, concorrenti e ospiti

In ogni appuntamento due squadre formate ciascuna da quattro celebrities, pronte a divertirsi e mettersi in gioco attraverso esilaranti prove con un unico denominatore comune: la musica. Questa settimana gli sfidanti Manuela Arcuri, Paola Barale, Simone Montedoro e Jake La Furia proveranno a battere la squadra campione composta da Elisabetta Canalis, Marco Mazzoli, Paolo Noise e Beppe Vessicchio.

Al centro dello studio un grande disco, che ricorda il “mitico” vinile e si trasforma di volta in volta in elemento fondamentale del programma. Saranno, infatti, decise dalla rotazione del disco le sfide che i due team dovranno affrontare. Al termine di ogni manche la squadra vincente guadagnerà “Il tempo”: i secondi d’ascolto che serviranno per superare la prova finale decretando i quattro campioni della serata che torneranno la settimana successiva.

Ma quali sono i giochi di Tilt? Tra le sfide del nuovo game show di Enrico Papi ci saranno “Sfida Rap”, con i concorrenti che si sfidano rappando con parole assegnate dal disco su basi musicali che ne scandiscono il tempo. Inoltre, “Quasi uguale”: un concorrente entra in una cabina insonorizzata e i compagni di squadra devono capire, attraverso il suo labiale e le sue movenze, cosa stia cantando. E ancora, “La spintarella”: ogni fazione a bordo di un’auto deve raggiungere il traguardo superando numerosi imprevisti. A decretare la squadra campione di puntata il gioco finale durante il quale ogni team ha a disposizione 60 secondi oltre a “Il tempo” guadagnato nella manche precedenti per indovinare il maggior numero di canzoni.

Streaming e tv

Dove vedere Tilt – Tieni il tempo in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 ogni domenica sera alle ore 21.20 con la conduzione di Enrico Papi dal 21 luglio 2024. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.