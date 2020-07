Ticker – Esplosione finale: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, 22 luglio 2020, va in onda su Rete 4 in prima serata il film Ticker – Esplosione finale, avvincente thriller del 2001 diretto da Albert Pyun. Ma qual è la trama, il cast e come vedere in streaming il film Ticker? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film è ambientato a San Francisco dove il detective Ray Nettles e il suo partner Art ‘Fuzzy’ Rice lavorano e cercano di controllare alcune situazioni sospette in città. Le loro indagini li portano in un magazzino, dove trovano la scienziata Claire Manning e il terrorista dell’IRA Swann intenti a trafficare con degli esplosivi.

Dopo che Swann uccide Fuzzy e scappa, Nettles – secondo la trama di Ticker – decide di arrestare Claire per interrogarla e capire cosa stava architettando insieme al terrorista irlandese. Non solo la donna si rifiuta di dare spiegazioni, ma Swann annuncia alla polizia che se non rilasceranno Claire entro un’ora, lui farà esplodere bombe in tutta la città. Deciso a non cedere alle richieste del terrorista e preoccupato per l’imminente minaccia, Nettles chiede aiuto a Frank Glass (Steven Seagal), uno dei migliori esperti di esplosivi in circolazione. I due poliziotti si trovano dunque a far fronte comune per scongiurare il rischio di un’enorme catastrofe.

Ticker: cast completo

Tanti gli attori celebri che prendono parte al cast di questo film del 2001, in onda questa sera, 22 luglio 2020, in prima serata su Rete 4 dalle 21.25. Tra i principali ricordiamo Steven Seagal, Tom Sizemore, Dennis Hopper, Jaime Pressly, Joe Spano, Tish Daniels, Kevin Gage e Nas. Ecco l’elenco completo degli attori e i loro personaggi interpretati.

Steven Seagal: Frank Glass

Tom Sizemore: Det. Ray Nettles

Dennis Hopper: Alex Swann

Jaime Pressly: Claire Manning

Joe Spano: Capt. Winters

Nas: Det. Art ‘Fuzzy’ Rice

Peter Greene: Det. Artie Pluchinsky

Michael Halsey: Vershbow

Tish Daniels: Angie

Rozonda “Chilly” Thomas: Lilly

Kevin Gage: Pooch

Norbert Weisser: Dugger

Romany Malco: T.J.

Ticker: dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere in tv e live streaming Ticker? Il film, come detto, va in onda stasera – 22 luglio 2020 – alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Superquark: anticipazioni, servizi, ospiti, sigla e streaming della puntata del 22 luglio Come sorelle: cosa è successo nella seconda puntata Chiamatemi Anna 2, le anticipazioni della sesta puntata su Rai 2