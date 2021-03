Ti piaci così: testo e significato canzone Malika Ayane a Sanremo 2021

TI PIACI COSI’ TESTO – La canzone di Malika Ayane al Festival di Sanremo 2021 si chiama “Ti piaci così” (di M. Ayane – Pacifico – A. Flora – R. Rampino – M. Ayane). Brano che sfida gli altri 25 cantanti (big o campioni) in gara nella kermesse canora che va in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo in prima serata tv (ore 20,40 circa). Alla conduzione e direzione artistica: Amadeus. Ma qual è il testo e il significato della canzone Ti piaci così di Malika Ayane a Sanremo 2021? Vediamolo insieme.

Il testo di Ti piaci così

Di seguito il testo di Ti piaci così di Malika Ayane:

Non è mai tardi

Non è mai detto

Che tutto sia fermo

Immobile

Già scritto

Forse c’è una possibilità

Che desideri

E puoi scegliere

Ti fa muovere

Senza spingere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era, non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che cedi

Come lo sguardo al fulmine

Non c’è intuizione

Senza scintilla

Perderti senza chiedere ti assomiglia

Non è spocchia ma necessità

Di sorprenderti

Di decidere

Cosa prendere, quando smettere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Com’era non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo senti che tremi

A che serve resistere

Ti desideri e vuoi scegliere

Cosa muovere, quando spingere

E ti piace sì

Ti piace così

E ti piace com’è

È ora che ti vedi

Non era, non sarà

Ci pensi

E ti piace com’è

Lo vedi che tremi

Non ha senso resistere

Significato

Abbiamo visto il testo di Ti piaci così, la canzone di Malika Ayane al Festival di Sanremo 2021, ma qual è il significato del brano cantato in diretta su Rai 1? Il testo è poetico, misterioso e ottimista: “Non è mai detto che tutto sia fermo, già scritto”.

