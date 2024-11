This is Me: le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata su Canale 5, 27 novembre

Questa sera, 27 novembre 2024, alle ore 21.30 va in onda la seconda puntata di This is Me, lo show condotto da Silvia Toffanin in tre serate su Canale 5. Un evento in collaborazione Amici – Verissimo che ha l’intento di celebrare le carriere di alcuni tra gli artisti più amati del celebre talent show condotto da Maria De Filippi. Prodotto da Fascino, società di produzione di Maria De Filippi, con la regia di Andrea Vicario e la direzione artistica di Stéphane Jarny, già dietro il Serale di Amici negli ultimi anni, This is me sarà uno speciale in cui si intrecceranno emozioni, musica, danza e con un cast dei più importanti artisti che hanno fatto la storia di Amici. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

This Is Me celebra non solo le performance artistiche, ma anche i sogni e i sacrifici che hanno trasformato aspiranti artisti in protagonisti della musica e della danza, sia in Italia che all’estero. In un percorso narrativo intenso, Toffanin ripercorrerà le storie dei talenti più amati, esplorando il loro cammino dall’uscita dal talent show fino al raggiungimento della popolarità.

Nel corso delle tre serate, grandi ospiti, personaggi di spicco della cultura e dello spettacolo, si alterneranno per rendere omaggio ai talenti che sono riusciti a lasciare un segno nel mondo dello spettacolo. Tra performance e interviste, This Is Me offrirà momenti di riflessione e ispirazione, per ricordare come un sogno possa diventare realtà.

Nella seconda puntata di stasera ci sarà Annalisa, cantautrice vincitrice del Premio della Critica ad “Amici” nel 2011 e oggi artista multiplatino e regina italiana del pop. Tornerà poi Anbeta Toromani sul podio della seconda edizione di “Amici” nel lontano 2003, da allora è stata coreografata e diretta da grandi registi teatrali e ballato con l’indimenticabile étoile Carla Fracci. Inoltre è stata prima ballerina in numerosi teatri internazionali e italiani, tra cui il Teatro nazionale dell’opera e del balletto di Tirana, il Teatro Nazionale Slovacco, il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro Massimo di Palermo. Ci sarà poi Alessandra Amoroso vincitrice di “Amici” nel 2009, grandissima stella della musica italiana con all’attivo sette album in studio tutti con esordio alla prima posizione della classifica FIMI. Unica donna oltre alla Pausini a essersi esibita allo Stadio di San Siro a Milano in un indimenticabile live sold out.

Altri ospiti saranno Andreas Müller ballerino vincitore di “Amici” nel 2017, a lungo nel cast dei professionisti del talent di Maria De Filippi e oggi importante insegnante e coreografo; Gaia cantautrice italo-brasiliana reduce dal successo di quattro platini con il brano “Sesso e Samba” con Tony Effe; e poi il talento creativo di Giordana Angi cantautrice e musicista italo-francese vincitrice del Premio della Critica nel 2018 che oggi collabora con importanti artisti della scena musicale italiana e internazionale; Giulia Stabile ballerina professionista nel cast di “Amici”, talent da lei vinto nel 2020 e conduttrice dello show di successo del sabato sera di Canale5 “Tu Si Que Vales”; Umberto Gaudino, vincitore di numerosi tornei nazionali e internazionali di ballo latino, allievo di “Amici” nel 2018 e da subito tra le fila dei ballerini professionisti del programma; Holden finalista della scorsa edizione, cantautore e produttore discografico di successo; Sarah Toscano, ultima vincitrice di Amici, talento emergente della scena pop italiana; Lda, protagonista di Amici 2022 che nel 2023 ha calcato il palco di Sanremo, oggi cantautore in forte ascesa.

E poi due ballerini di indiscusso talento: Vincenzo Di Primo che si classifica quarto nell’edizione 2019 e che ottiene subito dopo un contratto con la compagnia americana Complexions Contemporary Ballet, celebre in tutto il mondo. Da quel momento si trasferisce stabilmente a New York negli States, dove tutt’oggi vive e lavora. E per finire, il campione di danze latinoamericane Vincenzo Durevole, vincitore della categoria ballo nel 2014.

Ospiti sul palco a esibirsi con i cantanti ci saranno inoltre grandi artisti del panorama musicale: Il Volo, Tedua, Fiorella Mannoia, Gigi D’Alessio, Big Mama, Fabrizio Moro e Mew. Anche questa settimana in studio a interpretare le storiche sigle di “Amici” tre dei Prof del talent di Canale 5: la Maestra Alessandra Celentano, la conduttrice, attrice di teatro e ballerina Lorella Cuccarini e con la sua inesauribile energia il ballerino e coreografo Emanuel Lo. L’imperdibile siparietto comico vede protagonista di questa seconda puntata l’irriverenza travolgente degli attori e conduttori Pio e Amedeo. Direttore artistico dello show è Stephane Jarny.

Streaming e tv

Dove vedere This is Me in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione ogni mercoledì alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.