A che ora inizia This is Me: l’orario del programma con Silvia Toffanin

A che ora inizia This is Me? Il programma condotto da Silvia Toffanin va in onda in prima serata alle ore 21.30 su Canale 5 per tre prime serate dal 20 novembre 2024. Uno speciale evento di festa con le quali i grandi nomi dello spettacolo nati da Amici si raccontano, tra inizi, successi e progetti futuri. L’orario è intorno alle 21.30, subito dopo Striscia, ogni mercoledì a partire dal 20 novembre. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 20 novembre 2024

Seconda puntata: 27 novembre 2024

Terza puntata: 4 dicembre 2024

Ospiti

Abbiamo visto a che ora inizia This is me, ma chi sono gli ospiti? Nel corso di This is me rivedremo alcuni tra i talenti sbocciati all’interno della Scuola più famosa d’Italia, come: Annalisa, Elodie, Emma, Irama, Elena D’Amario, Giuseppe Giofrè, Ambeta Toromani, Vincenzo Durevole, Vincenzo Di Primo, Holden, Giulia Stabile, Marisol Castellanos, Petit, Irama, Serena Carella, Mida, Isobel Kinnear, Diana Del Bufalo, Stash, Alessandra Amoroso, Andreas Muller.

Non mancheranno anche alcuni ospiti speciali, come: Tedua che duetterà con Annalisa, Fiorella Mannoia che duetterà con Alessandra Amoroso, Veronica Peparini che ballerà con Andreas Muller, Big Mama che si esibirà con Gaia, Il Volo che duetterà con Sarah (vincitrice di Amici 23), Ornella Vanoni che affiancherà Giordana Angi, LDA che canterà insieme al padre Gigi D’Alessio, e tanti altri ancora. Prevista la partecipazione anche di Fred De Palma, Baby Gang e Fabri Fibra.