The Women: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, martedì 12 settembre 2023, alle ore 21,20 su La7 va in onda The Women, film del 2008 scritto e diretto da Diane English, adattamento moderno del film del 1939 di George Cukor Donne, entrambi basati sull’omonima commedia teatrale del 1936 di Clare Boothe Luce. Il film, con un cast interamente al femminile, si differenzia dall’originale in vari punti. Le protagoniste del film di Cukor erano donne dell’alta borghesia di Manhattan dedite al gossip, nella versione del 2008 le protagoniste lavorano nel campo della moda e della pubblicità, inoltre il personaggio di Alex Fisher, interpretato da Jada Pinkett Smith, è dichiaratamente lesbica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La stilista di abbigliamento Mary Haines vive in una bella casa di periferia del Connecticut con il suo ricco marito finanziere Stephen e la loro figlia Molly di 11 anni. La sua migliore amica dai tempi del college, Sylvie Fowler, è la direttrice di un’importante rivista di moda che detta le ultime novità in fatto di gusto e stile per le donne fashion di New York City. Quando Sylvie scopre che Stephen ha una relazione con Crystal Allen, una commessa di profumi al “Saks Fifth Avenue”, dalla loquace manicure Tanya, si confida con la sempre incinta Edie Cohen e la scrittrice gay Alex Fisher ma esita a dirlo a Mary, che scopre la notizia dalla stessa donna dopo aver ricevuto una manicure stessa. Nonostante l’esortazione di sua madre Catherine a tacere su ciò che sa, Mary affronta prima Crystal, in un negozio di biancheria intima, e poi Steven, prima di chiedere il divorzio.

Sylvie, Edie e Alex uniscono le forze per sostenere la loro amica, ma sorgono complicazioni quando Sylvie, di fronte alla perdita del lavoro, cospira con l’editorialista di gossip locale Bailey Smith confermando i problemi coniugali di Mary in cambio del contributo di Bailey con un profilo di celebrità a la rivista. Mary è stordita dal tradimento di Sylvie e pone fine alla loro amicizia. La figlia di Mary inizia ad abbandonare la scuola e si confida con Sylvie perché sua madre, distratta dagli sconvolgimenti nella sua vita un tempo idilliaca, si allontana.

The Women: il cast

Abbiamo visto la trama di The Women, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Meg Ryan: Mary Haines

Annette Bening: Sylvia Fowler

Eva Mendes: Crystal Allen

Debra Messing: Edie Cohen

Jada Pinkett Smith: Alex Fisher

Bette Midler: Leah Miller

Candice Bergen: Catherine Frazier

Carrie Fisher: Bailey Smith

Cloris Leachman: Maggie

Debi Mazar: Tanya

Jill Flint: Annie

Streaming e tv

Dove vedere The Women in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera, 12 settembre 2023, alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.