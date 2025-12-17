The Woman King: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 17 dicembre 2025, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda il film The Woman King, pellicola del 2022 diretta da Gina Prince-Bythewood, con protagonisti Viola Davis e Hero Fiennes Tiffin. Il film è basato su fatti reali. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vedere in streaming The Woman King.

Trama

Il film racconta le vicende delle Agojie, un gruppo di guerriere, che nel XIX secolo proteggeva il Regno di Dahomey, nell’Africa occidentale (di preciso nell’attuale Benin). Queste donne erano note soprattutto per loro abilità e la loro ferocia. Il film segue la storia del generale Nanisca (Viola Davis), incaricata di addestrare le nuove reclute e prepararle a scendere in battaglia contro un nemico intenzionato a distruggere quello che è il loro stile di vita. Mosse dall’attaccamento al loro territorio, le Agojie sono pronte a schierarsi e combattere…

The Woman King: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di The Woman King? Protagonisti sono Viola Davis, Hero Fiennes Tiffin, Lashana Lynch, Sheila Atim, John Boyega, Jordan Bolger, Jayme Lawson, Thuso Mbedu, Adrienne Warren, Shaina West, Masali Baduza, Makgotso M, Jimmy Odukoya, Angélique Kidjo, Thando Dlomo. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Viola Davis: Nanisca

Thuso Mbedu: Nawi

Lashana Lynch: Izogie

Sheila Atim: Amenza

Hero Fiennes Tiffin: Santo Ferreira

John Boyega: Re Ghezo

Jordan Bolger: Malik

Jimmy Odukoya: Gen. Oba Ade

Adrienne Warren: Ode

Angélique Kidjo: Meunon

Streaming e tv

Dove vedere The Woman King in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera –17 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming o on demand tramite la piattaforma Mediaset Infinity.