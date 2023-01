Perché The Voice Senior non va in onda oggi: il motivo, Rai 1, 27 gennaio 2023

Perché The Voice Senior stasera non va in onda su Rai 1? Il programma di Antonella Clerici lascia spazio in primis ad un evento televisivo dal titolo Binario 21: Fabio Fazio e Liliana Segre in diretta dai sotterranei della Stazione Centrale di Milano, in occasione della Giornata della Memoria. La senatrice a vita ci accompagna al Binario 21, da cui il 30 gennaio 1944 partì il treno che la deportò ad Auschwitz con altre 604 persone. Lo speciale durerà circa due ore, a seguire andrà in onda il film Un sacchetto di biglie.

Rai 1 quindi in occasione della Giornata della memoria decide di cambiare il proprio palinsesto e non mandare un programma d’intrattenimento come The Voice Senior, ma dedicare la sua prima serata al ricordo del dramma dell’Olocausto e della follia dello sterminio attuato dai nazifascisti. Il programma di Antonella Clerici tornerò regolarmente in onda venerdì prossimo.

Anticipazioni

In diretta dal Binario 21, Liliana Segre racconta i momenti concitati che precedettero la sua deportazione, ricordando i luoghi simbolo della sua esperienza, dalla pietra d’inciampo dedicata al padre Alberto, morto nel campo di sterminio, e posta davanti a casa Segre, alla scuola elementare di via Ruffini a Milano che Liliana frequentava e dalla quale nell’ottobre del 1938 fu espulsa a causa delle leggi razziali, fino al carcere di San Vittore, penultima tappa di quel viaggio all’inferno, e dalla quale quel 30 gennaio del 1944 venne prelevata per essere condotta a forza su un vagone merci in quel sotterraneo oscuro, nascosto nelle viscere della Stazione Centrale di Milano, a pochi metri dal via vai quotidiano inconsapevole dei viaggiatori.

Il viaggio nella memoria di Binario 21 vedrà la partecipazione di Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino e un’esclusiva esibizione del Coro del Teatro alla Scala ai binari della Stazione Centrale di Milano. Dal Binario 21 della stazione di Milano la Senatrice a vita, accompagnata da Fabio Fazio, riapre il cassetto della memoria al pubblico di Rai 1 e ripercorre in diretta la storia di quella terribile giornata del ’44, per una testimonianza emozionante e personale, che diventa racconto civile collettivo. Ecco perché The Voice Senior oggi non va in onda.