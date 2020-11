The Voice Senior: come funziona, il regolamento dello show

THE VOICE SENIOR COME FUNZIONA – Dal 27 novembre su Rai 1 va in onda The Voice Senior. Lo show, con alla conduzione Antonella Clerici, avrà una veste totalmente rinnovata e ricca di grandi novità, a partire dal cast e dal meccanismo del format: 3 puntate saranno dedicate alle Blind Auditions, le “audizioni al buio” che sono la cifra del programma: i giudici, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a quale coach affidarsi. Solo 24 talenti, 6 per team, riusciranno ad andare avanti e arriveranno alla semifinale, il Knock out, dove si sfideranno fra loro con un cavallo di battaglia. Sarà il coach a decidere chi far andare avanti nella gara, e solo 2 concorrenti per team accederanno alla spettacolare finale.

Streaming e tv

Abbiamo visto come funziona (il regolamento) The Voice Senior, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda da venerdì 27 novembre 2020 alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione on demand.

