The Voice Senior 2023, le anticipazioni della sesta puntata del 24 febbraio. Giudici, coach, concorrenti e ospiti

Questa sera, venerdì 24 febbraio 2023, su Rai 1 va in onda la sesta puntata (la semifinale) di The Voice Senior 2023, il talent show musicale condotto da Antonella Clerici e giunto alla terza edizione. Il programma premia le più belle voci over 60 del Paese. Previste sette nuove puntate, ogni venerdì in prima serata dalle 21.25. In giuria c’è una grande new entry: I Ricchi e Poveri. La coppia formata da Angela Brambati e Angelo Sotgiu entra far parte del team dei coach di The Voice Senior insieme ai confermatissimi Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino. Ma vediamo insieme le anticipazioni della sesta puntata di oggi, 24 febbraio, di The Voice Senior 2023.

Coach, giudici, giuria e concorrenti, anticipazioni

Terminate tutte le sessioni di “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” tipiche del programma, e superata la fase di “Cut”, per i concorrenti rimasti in gara è tempo di affrontare il temutissimo “Knock Out”, la semifinale di “The Voice Senior”. Saranno solo tre i concorrenti di ogni squadra che potranno accedere alla finale prevista per la prossima settimana, venerdì 3 marzo. Una selezione durissima, che segue quella cominciata nella scorsa puntata. Dopo aver selezionato, infatti, dodici cantanti per team, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e I Ricchi e Poveri hanno dovuto ridurre il numero dei componenti delle loro squadre, portandolo a sei; e ora sono chiamati a scendere ulteriormente fino a decretare i tre finalisti per squadra che si esibiranno nella finale di “The Voice Senior”, dove sarà il pubblico da casa con il televoto a decretare il vincitore di questa edizione. Chi saranno i concorrenti che riusciranno ad accedere alla finale?

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Senior 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 con il talent show di Antonella Clerici dalle 21.25 a partire dal 13 gennaio 2023. Rai 1 è visibile al tasto 1 del digitale terrestre e 101 di Sky. Se non siete a casa potete seguire le puntate o recuperarle on demand anche su Rai Play.