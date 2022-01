The Voice Senior 2022, vincitore: chi ha vinto il talent di Rai 1

THE VOICE SENIOR 2022 VINCITORE – Chi ha vinto The Voice Senior 2022, il talent show in onda su Rai 1 stasera – venerdì 21 gennaio – alle ore 21,25? A trionfare è stato… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

Finalisti

Ma quali sono i finalisti di The Voice Senior 2022? Di seguito l’elenco completo:

Walter Stervini

Donata Brischetto

Lanfranco Carnacina

Luciano Genovesi

Marcella Di Pasquale

Russell

Franco Tortora

Roberto Barocelli

Cosetta Gigli

Piero Cotto e Beatrice Pasquali

Claudia Arvati

Annibale Giannarelli

La gara ha avuto un meccanismo rinnovato: 6 puntate sono state dedicate alle Blind Auditions, le tradizionali “audizioni al buio” che sono la cifra distintiva del programma: i giudici, di spalle, hanno ascoltato i concorrenti senza poterli vedere. E’ stata solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach ha potuto voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Per rendere la gara ancora più emozionante, quest’anno i coach hanno avuto la possibilità di selezionare nella fase di Blind un numero maggiore di concorrenti da inserire nei loro team.

Streaming e tv

Abbiamo visto il vincitore di The Voice Senior 2021-2022, ma dove vedere il talent in diretta tv e in streaming? Il programma, come detto, va in onda da venerdì 26 novembre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione on demand.