The Voice Kids 2024 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show di Antonella Clerici, 20 dicembre

Questa sera, venerdì 20 dicembre 2024, va in onda su Rai 1 dalle 21.30 la sesta puntata di The Voice Kids 2024, il talent show condotto da Antonella Clerici e giunto alla terza edizione. Dopo il successo dello scorso anno, torna il talent show dedicato ai bambini. Si tratta di uno spin-off del format di The Voice, che vede sfidarsi dei giovani cantanti, pronti a conquistare i coach nel meccanismo classico del programma, a cominciare dalle Blind Auditions. Protagonisti sono alcune delle più belle voci italiane di bambini dai 7 ai 14 anni. Ecco dove vedere in streaming e in tv la puntata di oggi.

In tv

The Voice Kids andrà in onda dal 15 novembre ogni venerdì in prima serata su Rai 1, al tasto 1 del telecomando. In tutto sono previste sei puntate. Confermati in giuria i coach che hanno decretato il successo del programma: Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino.

The Voice Kids 2024 streaming live

Se non siete a casa potete seguire The Voice Kids 2024 in streaming e on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Kids: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e in streaming, ma quante puntate sono previste per The Voice Kids 2024? In tutto sei episodi, in onda ogni venerdì dalle 21.30 su Rai 1 a partire dal 15 novembre. Il programma è registrato. La finale va in onda il 20 dicembre. Ecco la programmazione completa.