The Voice Kids: quante puntate, durata e quando finisce

The Voice Kids 2023: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per The Voice Kids 2023? Il programma comincia venerdì 24 novembre 2023, alle 21:25, su Rai 1. Si tratta della seconda edizione del programma, spin off di The Voice dedicato ai bambini dai 7 ai 14 anni. Alla conduzione confermata Antonella Clerici. In tutto sono previste cinque puntate, di cui tre di Blind Auditions. Il programma è registrato. La finale va in onda il 22 dicembre. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 24 novembre 2023

Seconda puntata: 1 dicembre 2023

Terza puntata: 8 dicembre 2023

Quarta puntata: 15 dicembre 2023

Quinta puntata: 22 dicembre 2023

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di The Voice Kids 2023? Il programma va in onda ogni venerdì e inizia intorno alle 21.25, dopo Affari Tuoi, e dura fino a mezzanotte circa. Una durata quindi di due ore e mezzo, pubblicità incluse. Molte le novità della stagione a partire dalla giuria: accanto a Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino – i tre coach veterani di The Voice che hanno decretato il successo del programma – arriva la new entry Arisa.

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Kids in diretta tv e in streaming? The Voice Kids andrà in onda dal 24 novembre ogni venerdì in prima serata su Rai1; sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Kids: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.