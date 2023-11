The Voice Kids 2023: concorrenti, conduttrice, giudici, giuria, anticipazioni, ospiti, quante puntate, streaming, Rai 1

The Voice Kids torna con la seconda edizione in onda su Rai 1 dal 24 novembre 2023 alle ore 21.20 con la conduzione di Antonella Clerici. Dopo il successo dello scorso anno, torna il talent show dedicato ai bambini. Si tratta di uno spin-off del format di The Voice, che vede sfidarsi dei giovani cantanti, pronti a conquistare i coach nel meccanismo classico del programma, a cominciare dalle Blind Auditions. Vediamo insieme chi sono i giudici, i concorrenti, quante puntate sono previste e dove vedere in streaming The Voice Kids 2023.

Conduttrice, giudici, giuria

Confermata alla conduzione Antonella Clerici (che, anni fa, presentò, con successo, diverse edizioni di Ti lascio una canzone). La regina del mezzogiorno tornerà dopo Sanremo con The Voice Senior. Molto variegato il parterre dei giudici in giuria, chiamati a valutare le esibizioni dei piccoli concorrenti. Accanto a Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino – i tre coach veterani di The Voice che hanno decretato il successo del programma – arriva la new entry Arisa. Lo scorso anno, la cantante ha preso parte ad Amici in qualità di professoressa di canto. Subentra a I Ricchi e Poveri.

The Voice Kids: Concorrenti, meccanismo, come funziona

Ma come funziona The Voice Kids 2023? Chi sono i concorrenti? Il programma torna da venerdì 24 novembre in prima serata su Rai 1. Protagonisti sono le voci del Paese tra i 7 e i 14 anni. Le cinque puntate si apriranno il 24 novembre con la prima delle tre sessioni di “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” distintive del programma. Come di consueto i coach, di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso.

Nel corso delle tre puntate di “Blind” ciascun coach, da quest’anno, potrà utilizzare due nuovi strumenti nel meccanismo di gara che renderanno ancora più avvincente e spettacolare la competizione: il “Super Pass”, ovvero garantire ad un concorrente particolarmente talentuoso l’accesso diretto alla finale, e il “Super Blocco” con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente.

Al termine della fase di audizioni, ogni coach avrà una squadra formata da sette concorrenti: sei di loro si contenderanno il posto in finale nelle sfide della puntata successiva, mentre uno di loro volerà direttamente in finale grazie al “Super Pass”. Al termine della puntata scopriremo quali saranno i 3 giovani concorrenti per ciascun team che si esibiranno nel gran finale, in onda venerdì 22 dicembre sempre in prima serata su Rai 1 e Rai Italia, dove sarà il pubblico in studio a decretare il vincitore della seconda edizione di The Voice Kids.

Anche quest’anno il talent show mette al centro della scena le storie dei giovani concorrenti, i loro sogni, le loro ambizioni per il futuro, ma soprattutto l’amore per la musica come valore condiviso ed elemento cardine del loro percorso di crescita. Non solo una competizione canora quindi, ma cinque puntate di grande festa, dove non mancheranno i duetti tra i giovani concorrenti e i coach, grandi ospiti e soprattutto un palcoscenico offerto ai giovani aspiranti cantati per esprimere sé stessi e la propria passione per la musica.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per The Voice Kids 2023? In tutto cinque episodi, in onda ogni venerdì dalle 21.20 su Rai 1 a partire dal 24 novembre. Il programma è registrato. La finale va in onda il 22 dicembre. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 24 novembre 2023

Seconda puntata: 1 dicembre 2023

Terza puntata: 8 dicembre 2023

Quarta puntata: 15 dicembre 2023

Quinta puntata: 22 dicembre 2023

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Kids in diretta tv e in streaming? The Voice Kids andrà in onda dal 24 novembre ogni venerdì in prima serata su Rai1; sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Kids: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.