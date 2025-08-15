The Terminal: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, 15 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda The Terminal, film del 2004 diretto da Steven Spielberg ed interpretato da Tom Hanks, Catherine Zeta Jones e Stanley Tucci. È stato presentato fuori concorso e come “evento speciale” – nonché come film d’apertura – alla 61esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

New York, Stati Uniti. Viktor Navorski è un cittadino di uno stato (immaginario) dell’Europa orientale, la “Krakozhia”. Quando atterra a New York, scopre che nel suo Paese è avvenuto un feroce colpo di Stato proprio mentre si trovava in aereo diretto verso l’ambita America. Costretto a sostare nell’aeroporto internazionale “John Fitzgerald Kennedy”, con un passaporto ormai privo di validità, Viktor si vede negato il visto d’ingresso per gli Stati Uniti e impedita, da parte del capo della sicurezza Frank Dixon, la possibilità di far ritorno a casa, dovendo quindi restare all’interno del terminale dedicato ai voli internazionali, senza possibilità di varcare la frontiera. Col passare dei mesi, Viktor scoprirà a poco a poco il mondo del terminale, pieno di personaggi originali e inaspettate manifestazioni di generosità, divertimento e perfino romanticismo. Si sviluppa quindi la storia di una persona che si adatta a vivere in un nonluogo, che per la maggior parte delle persone è solo un punto di passaggio, imparando l’inglese, facendosi accettare e stringendo delle relazioni con le persone che lavorano nell’aeroporto.

Inizialmente trattenuto per soltanto un giorno, Viktor si ritrova a dover vivere per giorni, e poi mesi, in aeroporto, con la necessità di dormire e mangiare. Inizia a stendersi su alcune sedie in un’area abbandonata, che smonta per poter dormire più comodamente. Per quanto riguarda il cibo, inizialmente si arrabatta con i cracker e le salsine distribuiti gratuitamente, per poi scoprire di poter guadagnare qualche moneta risistemando i carrelli, denaro che spende al ristorante dell’aeroporto. Dixon lo osteggia assumendo un addetto ai carrelli, ma in suo aiuto arriva il giovane addetto alla mensa Enrique Cruz. Quest’ultimo è innamorato della bella agente Torres, da cui Viktor va quotidianamente per farsi timbrare i documenti e per tentare, invano, di entrare a New York. Enrique, troppo timido per dichiararsi, offre a Viktor del cibo in cambio di informazioni sulla donna. Grazie all’operato di Viktor, i due si innamoreranno e convoleranno a nozze. Viktor diventa famoso in tutto l’aeroporto quando un viaggiatore russo viene trattenuto per possesso di farmaci senza ricetta. L’uomo doveva portarli dal Canada al padre malato ed è visibilmente disperato, ma si scontra con l’inflessibilità di Dixon. Viktor viene convocato in quanto l’unico a sapere il russo (o un dialetto simile) e, capendo la situazione drammatica dell’uomo, traduce che le medicine sono per la capra, e non per il padre; questo perché non è necessaria la ricetta per farmaci destinati ad animali.

The Terminal: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Terminal, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Hanks: Viktor Navorski

Catherine Zeta Jones: Amelia Warren

Stanley Tucci: Frank Dixon

Diego Luna: Enrique Cruz

Barry Shabaka Henley: Ray Thurman

Chi McBride: Joe Mulroy

Kumar Pallana: Gupta Rajan

Zoe Saldana: agente Torres

Eddie Jones: Salchak

Michael Nouri: Max

Jude Ciccolella: Karl Iverson

Corey Reynolds: Waylin

Guillermo Díaz: Bobby Alima

Rini Bell: Nadia

Stephen Mendel: steward di prima classe

Valeri Nikolayev: Milodragovich

Ana Maria Quintana: ispettore governativo

Bob Morrisey: ispettore governativo

Benny Golson: se stesso

Mark Ivanir: tassista

Streaming e tv

Dove vedere The Terminal in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.