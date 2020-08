The Square: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 26 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The Square, film del 2017 diretto da Ruben Östlund, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2017 e selezionato per rappresentare la Svezia ai premi Oscar 2018. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo l’abolizione della monarchia svedese, il Palazzo Reale di Stoccolma è diventato un museo d’arte contemporanea. Christian, il curatore del museo, si trova a gestire uno spazio museale per una nuova installazione artistica sul tema della fiducia, incentrata su un oggetto, The Square, un piccolo spazio aperto ma delimitato, di forma quadrata, i cui confini sono tracciati solo per terra, tra le pietre di un pavé. Nel film ricorre più volte una sua definizione come quella di un “santuario” all’interno del quale tutti godono di uguali diritti e obblighi. Dopo aver trovato una società di pubbliche relazioni a cui affidare la promozione dell’evento museale attraverso strategie di marketing virale su internet e per mezzo dei social network digitali, si verificano una serie di eventi caotici…

The Square: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast completo del film The Square (del 2017) in onda oggi, 26 agosto 2020, su Rai 3? Di seguito i vari attori con i rispettivi ruoli:

Claes Bang: Christian

Elisabeth Moss: Anne

Dominic West: Julian

Terry Notary: Oleg

Christopher Læssø: Michael

Annica Liljeblad: Sonja

Elijandro Edouard: Pojken

Streaming e tv

Dove vedere il film The Square in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 26 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

