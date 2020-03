The Post: il cast del film con Tom Hanks e Meryl Streep

The post: il cast del film, tutti gli attori

Stasera, domenica 22 marzo 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda il film The Post. Pellicola diretto da Steven Spielberg con protagonisti Meryl Streep e Tom Hanks. La pellicola narra la vicenda (vera) della pubblicazione dei Pentagon Papers, documenti top secret del dipartimento della difesa degli Stati Uniti d’America. Ma qual è il cast del film The Post? Di seguito il cast completo (attori-ruoli):

Meryl Streep: Katharine “Kay” Graham

Tom Hanks: Benjamin “Ben” Bradlee

Sarah Paulson: Anthony “Tony” Bradlee

Bob Odenkirk: Benjamin “Ben” Bagdikian

Tracy Letts: Fritz Beebe

Bradley Whitford: Arthur Parsons

Bruce Greenwood: Robert McNamara

Matthew Rhys: Daniel Ellsberg

Alison Brie: Lally Weymouth

Carrie Coon: Megan “Meg” Greenfield

Jesse Plemons: Roger Clark

David Cross: Howard Simons

Michael Stuhlbarg: A. M. Rosenthal

Zach Woods: Anthony Essaye

Pat Healy: Phil L. Geyelin

Jessie Mueller: Judith Martin

Deirdre Lovejoy: Debbie Regan

Curiosità

Abbiamo visto il cast del film The Post, ma quali sono le curiosità sull’opera di Spielberg? Vediamole insieme. Nell’ottobre 2016 la produttrice del film, Amy Pascal, si aggiudica, in un’asta, i diritti della sceneggiatura The Post, scritta da Liz Hannah. Nel marzo 2017 Steven Spielberg entra in trattative per dirigere e produrre il film, mentre Meryl Streep e Tom Hanks negoziano per i ruoli dei protagonisti. Il 6 giugno 2017 viene annunciato l’intero cast ed il cambio del titolo in The Papers.

La produzione, il cui budget è stato di 50 milioni di dollari, inizia il 30 maggio 2017 a New York. Il 25 agosto 2017 il titolo torna ad essere The Post. Il film ha incassato quasi 177,6 milioni di dollari, di cui 81,9 milioni in patria e quasi 95,7 milioni nel resto del mondo.

Appuntamento quindi a stasera, 22 marzo, su Rai 3 con il film The Post.

