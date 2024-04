The Miracle Club: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 16 aprile 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda The Miracle Club, film del 2023 diretto da Thaddeus O’Sullivan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dublino, 1967. A quarant’anni di distanza dalla sua partenza per gli Stati Uniti, Chrissie Limey torna alla casa dove è nata e ha trascorso la sua adolescenza, per partecipare al funerale della madre Maureen. La comunità la accoglie con sorpresa, in particolare Lily, la migliore amica di Maureen, ed Eileen, che è stata la migliore amica di Chrissie. Il grande assente è Declan, il figlio di Lily, morto da giovane per annegamento – lui che sapeva nuotare come un pesce. Quando erano ragazzi Chrissie, Eileen e Declan erano inseparabili, e Chrissie e Declan erano una coppia innamorata.

Poi però è successo qualcosa che ha creato divisioni insanabili all’interno del gruppetto, e che ha determinato la partenza di Chrissie per gli Stati Uniti. Il funerale di Maureen è anche l’occasione per assegnare un premio ad alcuni membri della comunità: un pellegrinaggio a Lourdes, che potrebbe ridare la parola ad un bambino e la speranza ad Eileen. Quel viaggio diventerà soprattutto un’occasione di perdono e di riconciliazione – se coloro che l’hanno intrapreso sapranno accoglierle.

The Miracle Club: il cast

Abbiamo visto la trama di The Miracle Club, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Maggie Smith: Lily Fox

Laura Linney: Chrissie Ahearn

Kathy Bates: Eileen Dunne

Stephen Rea: Frank Dunne

Agnes O’Casey: Dolly Dunne

Mark O’Halloran: Padre Dermot Byrne

Mark McKenna: George Hennessy

Niall Buggy: Tommy Fox

Hazel Doupe: Cathy

Streaming e tv

Dove vedere The Miracle Club in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 16 aprile 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.