The Manchurian candidate: trama e cast del film su Sky Cinema

The Manchurian candidate è il film in onda questa sera, sabato 20 maggio 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Si tratta di un film del 2004 diretto da Jonathan Demme, basato sul romanzo omonimo di Richard Condon del 1959 e remake di quello del 1962 Va’ e uccidi. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il protagonista della vicenda è il maggiore Bennett Marco (Denzel Washington), veterano di guerra irrimediabilmente segnato dalle atrocità vissute durante la guerra del Golfo. Bennett pensa spesso ai suoi commilitoni e a ciò che è accaduto a Kuwait, ma non riesce a ricordare con distinzione gli eventi che hanno coinvolto lui e i suoi compagni. Tra essi c’è Raymond Prentiss Shaw (Liev Schreiber), figlio dell’avida senatrice Eleanor Shaw (Meryl Streep), che si è candidato alla vicepresidenza degli Stati Uniti d’America. L’ambizione politica di Shaw, alimentata e controllata dalla madre, lo ha costretto a chiudere la sua relazione con Jocelyne (Vera Farmiga), figlia del rivale politico Tom Jordan (Jon Voight).

Deciso a recuperare tutti i suoi ricordi, Bennett inizia ad investigare e gli indizi lo conducono alla Manchurian Global, una potente società collegata alla senatrice Shaw e molto influente nel campo politico. Bennett inizia a ricordare di essere stato sottoposto a strani esperimenti e l’agente dell’FBI Eugenie Rosie (Kimberly Elise) conferma le sue supposizioni. La Manchurian ha approfittato della guerra per sottoporre i soldati ad un lavaggio del cervello, azzerando la loro volontà e rendendoli pedine a cui far svolgere il lavoro sporco. Quando la senatrice Shaw scopre che Bennett ha informato Tom del complotto organizzato dalla Manchurian, che ora può governare Raymond e spingerlo ad ottenere la presidenza con un colpo di stato, la crudele donna costringerà suo figlio a commettere un atto atroce contro la sua stessa volontà.

The Manchurian candidate: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di The Manchurian candidate? Il film è il remake di Va e uccidi (1962) diretto da John Frankenheimer. Troviamo grandi attori come Denzel Washington, Liev Schreiber, Meryl Streep, Kimberly Elise, Dan Olmstead, Jon Voight, Jeffrey Wright, Vera Farmiga, David Keeley, Simon McBurney, Paul Lazar, Alyson Renaldo, Adam LeFevre, Robyn Hitchcock, Pablo Schreiber, Tom Stechschulte, Anthony Mackie, Dorian Missick, Jose Pablo Cantillo, Teddy Dunn, Joaquin Perez-Campbell, Tim Artz, Ted Levine, Bruno Ganz, Jude Ciccolella, Miguel Ferrer, John Bedford Lloyd, Joshua Elrod, Dean Stockwell, Stacey Newsome-Santiago. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Denzel Washington: maggiore Bennett Marco

Meryl Streep: senatrice Eleanor Shaw

Liev Schreiber: Raymond Shaw

Jon Voight: senatore Thomas Jordan

Kimberly Elise: Rosie

Vera Farmiga: Jocelyne Jordan

Ted Levine: colonnello Howard

Miguel Ferrer: colonnello Garret

Jeffrey Wright: Al Melvin

Bruno Ganz: Delp

Pablo Schreiber: Eddie Ingram

Dean Stockwell: Mark Whiting

Teddy Dunn: Wilson

Anthony Mackie: Robert Baker

Roger Corman: mr. Secretary

Simon McBurney: dr. Atticus Noyle

Jude Ciccolella: David Donovan

Brittany Snow: Marcia Prentiss Shaw

Streaming e tv

Dove vedere The Manchurian candidate in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 20 maggio 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.