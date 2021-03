The Lego Movie 2 – Una nuova avventura: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

The Lego Movie 2 – Una nuova avventura è il film in onda questa sera, sabato 6 marzo 2021, in prima serata su Italia 1 dalle 21.20. Si tratta di un film d’animazione del 2019 diretto da Mike Mitchell, sequel di The LEGO Movie del 2014. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming The Lego Movie 2 – Una nuova avventura? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Tornano sul grande schermo i mattoncini più famosi al mondo in una nuova, fantastica avventura: i protagonisti di Bricksburg questa volta affronteranno la minaccia rappresentata dagli alieni Lego Duplo, venuti dallo spazio e decisi ad invadere e distruggere tutto ciò che incontrano sul loro cammino, mentre si avvicinano pericolosamente alla città dei nostri eroi.

Tutto inizia quando nella vita reale Bianca, sorellina di Finn, scende in cantina con i suoi lego per giocare con il fratello. Contemporaneamente quindi, nell’universo LEGO, arrivano gli alieni che trasformano Bricksburg in una città post apocalittica, che viene distrutta sistematicamente e periodicamente dagli invasori.

Emmet (voce originale Chris Pratt), Lucy e Batman (voce italiana Claudio Santamaria) – secondo la trama di The Lego Movie 2 – dovranno chiamare a raccolta tutti i loro amici e stringere nuove alleanze con mondi inesplorati e distanti, tutto per trovare l’armonia con i Duplo e riportare la pace. I MastriCostruttori dovranno dimostrare tutto il coraggio e la creatività di cui sono capaci per sconfiggere la minaccia dell’Armageddon che incombe su di loro.

The Lego Movie 2 – Una nuova avventura: cast

Quali sono i personaggi e i doppiatori italiani del film in onda stasera su Italia 1? Abbiamo visto la trama, ora ecco il cast:

Interpreti

Jadon Sand: Finn

Maya Rudolph: mamma

Doppiatori italiani The Lego Movie 2

Massimo Triggiani: Emmet Mattonowski

Andrea Mete: Rex Rischianto

Barbara De Bortoli: Lucy / Wyldstyle

Claudio Santamaria: Bruce Wayne / Batman

Monica Ward: Regina Wello Ke-Wuoglio

Eva Padoan: Generale Sconquasso

Nanni Baldini: Benny

Valentina Mari: Unikitty

Edoardo Stoppacciaro: Barbacciaio

Riccardo Suarez: Finn

Pino Insegno: Presidente Business / uomo di sopra

Roberto Pedicini: Alfred Pennyworth

Gianfranco Miranda: Kal-El / Clark Kent / Superman

David Chevalier: Hal Jordan / Lanterna Verde

Emanuela D’Amico: Diana Price / Wonder Woman

Francesco De Francesco: Arthur Curry / Aquaman

Raffaele Palmieri: Abramo Lincoln

Trailer

Ecco il trailer ufficiale in italiano di The Lego Movie 2:

The Lego Movie 2 film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere il film in tv? Semplicissimo: come già anticipato, va in onda stasera – sabato 6 marzo 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

