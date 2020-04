The Legend of Zorro: trama e cast del film

Stasera, 19 aprile 2020, alle ore 21,20 va in onda The Legend of Zorro, film del 2005 diretto da Martin Campbell, con Antonio Banderas, Catherine Zeta Jones, Rufus Sewell, Nick Chinlund ed Adrián Alonso. Si tratta del sequel del precedente La maschera di Zorro, ma ha avuto meno successo di quest’ultimo. Ma qual è la trama del film? E il cast di The Legend of Zorro? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1850. Tutti i cittadini della California sono chiamati alle urne per decidere se congiungere o meno lo stato californiano agli Stati Uniti. Terminato il referendum nella cittadina di Zorro, un bandito dai denti di legno, Jacob McGivens, fa irruzione, rubando la scatola dei voti. Prima di fuggire, McGivens incontra Zorro, che inseguirà gli uomini del bandito. Zorro riesce a riprendere i voti ma, nella baruffa, McGivens riesce a tirare via la maschera dell’eroe, anche se non riesce a vederlo in faccia. Un paio di agenti della Pinkerton scoprono l’identità di Zorro e lo riconoscono: è don Alejandro Murieta de la Vega.

Al ritorno alla sua maison, Alejandro viene accolto dalla moglie Eléna; Eléna crede finalmente che Alejandro ora rinuncerà per sempre alla maschera, ma Alejandro non è ancora sicuro che le persone potranno fare a meno di lui. Irritata da Alejandro, Eléna si autoconvince che il marito sta trascurando la sua famiglia. Il giorno successivo, dopo aver accompagnato il figlio Joaquin a scuola, Eléna viene individuata dagli agenti Harrigan e Pike della Pinkerton; essendo consapevoli dell’identità di Zorro, convincono Eléna a collaborare per una missione. Tempo dopo, Alejandro riceverà un formale documento che riporta il divorzio da Eléna.

Tre mesi più tardi, Alejandro vive in un albergo, depresso dalla separazione. Il suo amico ed allevatore d’infanzia, Frate Felipe lo convince a partecipare ad una festa, presso il nuovo vigneto del ricco Conte francese Armand. Alejandro scoprirà che Eléna è la sua nuova amante, nonché ex compagna di studi del Conte. Dopo aver bevuto troppo, Alejandro segnalerà più tardi un’enorme esplosione vicino alla maison del Conte Armand; per questo, i due diventeranno molto diffidenti.

Successivamente, McGivens ed i suoi uomini attaccano una famiglia di contadini, i Cortez (amici di Alejandro), per sottrarre il loro atto di terra. Zorro riesce a liberare Blanca, la moglie di Guillermo ed il figlio neonato, ma McGivens raggiunge Guillermo e gli spara alle spalle, dopodiché fugge con l’atto. Di conseguenza, Zorro inseguirà McGivens che arriverà alla maison di Armand. Dando l’atto al Conte, questi svelerà che è intenzionato a costruire una linea ferroviaria proprio sulla ex terra dei Cortez. Dopo il discorso, Zorro incontrerà Eléna, inconsapevole che lei sta facendo da spia segreta per la Pinkerton; lei ha appena scoperto che Armand riceverà una misteriosa spedizione.

Zorro, grazie al figlio, riuscirà poi ad ottenere uno strano indizio, proveniente dal carico: una saponetta etichettata con il nome latino di Orbis Unum (Unico Mondo). Frate Felipe ed Alejandro capiranno che il Conte Armand è il capo di una pericolosa società segreta, i “Cavalieri di Aragona”. Armand è intenzionato a non consentire al Governo degli Stati Uniti di controllare la regione californiana.

Più tardi, Alejandro verrà catturato dai due agenti della Pinkerton, che gli sveleranno che Eléna è al loro servizio e che il divorzio non è nient’altro che parte dell’accordo con gli agenti; dato che la California non è ancora uno Stato, gli agenti sveleranno inoltre che la Pinkerton non poteva condurre un’investigazione legale. Joaquin incappa per caso vicino alla prigione, dove il padre riesce a vederlo ed a chiamarlo. Entrando di nascosto, Joaquin riuscirà a liberare il padre, il quale lo affiderà a Frate Felipe; Zorro non perderà tempo nel raggiungere la mansion di Armand, dove giunge anche Eléna.

Alla maison, Armand viene informato dal maggiordomo Ferroq che Eléna è una spia. Dopo aver assassinato i due agenti della Pinkerton, il Conte rapisce Eléna e Joaquin; Zorro cercherà di fermare Armand ma, invece, sarà lo stesso eroe ad essere catturato e legato. Verrà anche smascherato di fronte alla moglie e all’incredulo figlio. Joaquin ed Eléna verranno portati sul treno, mentre McGivens avrà il compito di uccidere Alejandro; all’improvviso, ricompare frate Felipe, che arriva in soccorso dell’amico mettendo in difficoltà McGivens, il quale si auto-imprigionerà attraverso una macchina. In una posizione alquanto scomoda, McGivens morirà attraverso una semplice goccia di nitroglicerina che gli cadrà sulla fronte. Frate Felipe rivelerà ad Alejandro che è vivo grazie al suo crocifisso che gli ha fatto da scudo sul petto; Alejandro non perderà ulteriore tempo e si metterà all’inseguimento del treno.

IL FINALE

Lungo la pista, sotto gli occhi di un’enorme folla, il governatore sta firmando l’atto che farà entrare la California negli Stati Uniti. Mentre il treno si avvicina sempre più, Joaquin comanda il cavallo Tornado di deviare il treno in un’altra pista, evitando la collisione con la carrozza ferma del governatore. Zorro continua il duello con Armand, dove i due lotteranno persino sulla motrice; la pista terminerà poco più avanti con una serie di sbarre. Zorro riuscirà ad agganciare la cravatta di Armand sulla punta della motrice e riuscirà a scappare in tempo con Eléna. Il treno colliderà violentemente contro il blocco ed Armand morirà travolto. Con Zorro come testimone ufficiale, il governatore firmerà l’atto e la California diventerà il 31esimo stato degli Stati Uniti d’America. Più tardi, frate Felipe celebrerà il secondo matrimonio tra Alejandro ed Eléna, con Joaquin come unico testimone.

Finale alternativo

Un finale alternativo, incluso nel DVD di The Legend of Zorro, mostra un Joaquin adulto che indossa il costume e cavalca verso il tramonto, seguendo il padre e il nonno materno Diego de la Vega (interpretato da Anthony Hopkins in The Mask of Zorro ) come Zorro, mentre gli anziani Alejandro ed Elena guardano con orgoglio.

Cast

Di seguito il cast completo del film The Legend of Zorro in onda oggi su Rete 4:

Antonio Banderas: Zorro/Don Alejandro Murrieta de la Vega

Catherine Zeta Jones: Eléna de la Vega

Rufus Sewell: Conte Armand

Nick Chinlund: Jacob McGivens

Adrián Alonso: Joaquin de la Vega

Julio Oscar Mechoso: frate Felipe

Tony Amendola: padre Quintero

Michael Emerson: Harrigan

Shuler Hensley: Pike

Leo Burmester: colonnello Beauregard

Alberto Reyes: frate Ignacio

Gustavo Sánchez Parra: Guillermo Cortez

Giovanna Zacarías: Blanca Cortez

Pedro Armendàriz Jr.: Governatore Bennet C. Riley

Mary Crosby: moglie del governatore

Pedro Mira: Abraham Lincoln

Philip Meheux: Lord Dillingham

Raúl Méndez: Ferroq

Mar Carrera: Marie

Location

Dove è stato girato (la location) The Legend of Zorro? Il film si svolge nella contea di San Mateo, in California, ed è stato girato a San Luis Potosí, in Messico, con la fotografia di seconda unità a Wellington, in Nuova Zelanda.

Dove vedere in tv e streaming

Dove vedere in tv e live streaming The Legend of Zorro? Il film, come detto, va in onda stasera – 19 aprile 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

