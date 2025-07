The Italian Job: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, giovedì 17 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda The Italian Job, film del 2003 diretto da F. Gary Gray, uscito in Italia l’11 luglio dello stesso anno, interpretato da Mark Wahlberg, Charlize Theron, Jason Statham, Edward Norton, Seth Green, Mos Def e Donald Sutherland. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un gruppo di esperti rapinatori americani, guidato da John Bridger e Charlie Crocker, mette a segno un colpo milionario con una tattica studiata alla perfezione, rubando una cassaforte contenente dei lingotti d’oro da un palazzo di Venezia e riuscendo a svuotarla sott’acqua, eludendo così le forze dell’ordine. Giunti sulle Alpi, gli artefici del colpo stanno per spartirsi equamente l’oro, ma qualcosa va storto: il gruppo è vittima di un agguato pianificato da Steve, uno di loro, che uccide John Bridger, ruba i lingotti e fa precipitare il furgone con i suoi ex compagni in un lago ghiacciato. Charlie e gli altri riescono però a mettersi in salvo dalle acque del lago e tornano negli Stati Uniti, desiderosi di vendetta nei confronti del traditore…

The Italian Job: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama del film The Italian Job, ma qual è il cast del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Mark Wahlberg: Charlie Croker

Charlize Theron: Stella Bridger

Edward Norton: Steve Frazelli

Seth Green: Lyle “The Real Napster”

Jason Statham: “Handsome” Rob

Mos Def: “Left Ear”

Donald Sutherland: John Bridger

Franky G: Wrench

Kelly Brook: Ragazza di Lyle

Olek Krupa: Mashkov

Boris Lee Krutonog: Yehven

Gregory Scott Cummins: Ucraino

Streaming e tv

Dove vedere The Italian Job in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 17 luglio 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.